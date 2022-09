La tercera detenida por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, reconoció hoy ante la justicia federal sus intercambios de mensajes de Whatsapp con la imputada Brenda Uliarte.

Pero Agustina Díaz, en su indagatoria, buscó despegarse del hecho al asegurar que pensaba que su amiga era una "fabuladora".



La joven, de 21 años, declaró durante más de dos horas ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Sostuvo que jamás pensó que los diálogos que mantuvo con Uliarte podían convertirse en realidad.



"Fabuladora", "manipuladora", "delirante" y "fantasiosa", son los adjetivos con los que Díaz definió a su amiga Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel.



Estuvo acompañada por sus abogados particulares Javier Molina y Marcelo Herrera, quienes pidieron su excarcelación.

Díaz buscó en todo momento tomar distancia del hecho, aunque le imputaron haber participado de la planificación del ataque y del intento de encubrimiento.





decía uno de los mensajes que Díaz le mandó a Uliarte. Ante la justicia, aseguró que tenía que ver con el deseo deporque pensaba que no tenía nada que ver con el ataque yEntre los mensajes extraídos del celular de Uliarte, había uno que estaba borrado: Díaz reconoció que era una foto del arma que fue empleada en el ataque, se la había mandado en mayo, y dijo que quien había eliminado el mensaje era " Ámbar" como llaman a Brenda.Díaz afirmó queaquellas conversaciones que mantuvo con Uliarte en las cuales se expresaba la voluntad de intentar asesinar a la dos veces expresidenta Fernández de Kirchner y que lo atribuía a las fabulaciones de su amiga.Afirmó además que desde mayo que no visitaba la, por lo que aseguró que no estuvo en la zona de Juncal y Uruguay el 1° de septiembre cuando fue el atentado.



Antes de que iniciara la declaración de Díaz, la jueza Capuchetti había vuelto a implantar el secreto de sumario para una parte del expediente, por lo que se espera que en las próximas horas puedan producirse medidas cuya filtración previa podría frustrarlas.



Díaz quedó bajo la lupa de los investigadores a partir de una serie de mensajes que intercambió con Uliarte.



La información que comprometió a Díaz hasta el punto de que fuera ordenada su detención surgió del celular de Uliarte, quien la tenía agendada como "Amor de mi vida".

De los intercambios extraídos del teléfono celular de Uliarte surge que Díaz: " ¿Por qué falló el tiro? ¿Cómo mandaste a este tarado? ¿Se puso nervioso?".La detención de Díaz se produjo durante la noche del lunes en el partido bonaerense de San Miguel, en el marco de una serie de operativos ordenados por la jueza federal Capuchetti y llevados a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).