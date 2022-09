"Iremos a donde las pruebas nos lleven. Lo único que queremos hacer es que se investigue lo que corresponda", dice a Cronica.com.ar José Manuel Ubeira, uno de los abogados elegidos por la vicepresienta Cristina Fernández de Kirchner para que la represente como querellante en la causa por su atentado.

"Estoy yendo a ver el expediente. Hoy empiezo", sostiene el abogado y explica los motivos de por qué recién ahora se hace la presentación: "Se dejó pasar los primeros días para que nadie sienta ninguna presión en la investigación por tratarse de la vicepresidenta".

"Ahora que ya la investigación esta esbozada, queremos ver si hay alguien detrás de quién empuja la mano que agarra el arma", agrega el abogado en refencia al detenido Fernando Sabag Montiel.

"Queremos saber quién los financió, si hay una organización destrás. Que hay planificación ya lo determinaron los investigadores", sostiene Ubeira que por primera vez representa a la vicepresidenta.

Son tres los detenidos que hay en la causa por el momento: Montiel, su novia Brenda Uliarte y una amiga Agustina Díaz.

"También queremos evitar todo tipo de interferencia politica o judicial. Queremos que se investigue hasta el final y se llegue hasta donde la última prueba nos conduzca. No vamos a impulsar nada que no nos parezca que tenga que ser impulsado", sostiene y agrega que no tienen dudas sobre la custodia de la vicepresidente. El fiscal Carlos Rivolo pidió que sean investigados.

-¿Confía en la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Rivolo?

-Es una página en blanco veremos según surjan las acciones no tengo ningún prejuicio.

Este martes, la vicepresidenta solicitó ser parte querellante en la causa que investiga el atentado que sufrió en la puerta de su domicilio el 1 de septiembre. La presentación, firmada por los letrados Ubeira y Marcos Aldazabal.



"Dejo asentado que ejerceré los derechos que me corresponden como acusadora privada respecto de toda otra persona cuya responsabilidad surja de la investigación", señaló en el escrito Cristina.