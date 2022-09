La causa acerca del atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sumó una nueva detenida y cuyo nombre es el de Agustina Díaz. Ni bien se supo la noticia sobre la implicada en el caso, apareció la abuela de la joven, Isaura, y en dialogo con los medios sostuvo que, de haber sabido la participación de su nieta, "le hubiera dado una paliza".



Ayer por la noche, la policía allanó la casa de la tercera detenida en el caso sobre el intento de magnicidio a la vicepresidenta, quien ahora se suma junto con el agresor principal, Fernando Sabag Montiel; y su cómplice, Brenda "Ámbar" Uliarte. Los agentes descubrieron conversaciones con la novia del atacante, horas antes del caos desatado en Juncal y Uruguay.



A raíz de lo sucedido, la abuela de la encarcelada declaró ante un medio de comunicación y sostuvo que, de haber sabido la relación de su nieta con el intento de asesinato a CFK, "le hubiera dado una paliza para poder corregirla". Además, agregó que el hecho sucedido el 1 de septiembre hubiese sido aterrador, ya que "no se juega con la vida de nadie, la vida se respeta porque es un don que Dios nos dio".





La señora mayor indicó que la policía se llevó el celular, la computadora y la tablet de su nieta para analizar los contenidos de su interior. También demostró su sorpresa con la relación de su descendiente en el caso, ya que en su familia no hablan sobre "política", y mucho menos de con una "militancia" en alguna agrupación. "No trabaja, estaba terminando el secundario, otra ocupación no tiene", remarcó Isaura.





Investigan si la tercera detenida tuvo una presunta participación en el ataque

La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó la detención de Agustina Díaz, de 23 años, una vez requisado el celular de Brenda Uliarte, su presunta amiga, con quien mantuvo una charla horas antes del atentado. En ese sentido, su abuela aclaró que su nieta conoció a la novia de Sabag Montiel "en la escuela antes de la pandemia". Sin embargo, agregó que volvió a tener contacto con ella desde hace un mes atrás.



Asimismo, el mismo día del atentado contra Cristina Kirchner en el barrio porteño de la Recoleta, Isaura detalló que su nieta se "despertó a las 2 de la mañana" y le contó que "atentaron contra la presidenta", y le expresó que confirmaron un feriado nacional al día siguiente a raíz del ataque.



Días después del atentado, cuando Díaz se enteró sobre la detención de Uliarte, su abuela detalló que la forma de reacción de su nieta fue sosegada, demostrando no estar "preocupada" por la situación.

"Borrá todo", le indicó Díaz a Uliarte en comunicaciones que mantuvieron después de que el 1 de septiembre pasado fuera detenido Sabag Montiel tras el intento de asesinato a la vicepresidenta, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales.

Por otra parte, la tercera detenida en el caso habría intentado borrar los mensajes que evidenciaban el vinculo con Uliarte. Indignada, Isaura contó que su familia "no se mete en nada" extraño y que es la primera vez que sucede un hecho de tal magnitud en su entorno. "Con mis hijos nunca me pasó nada y me viene a pasar con mi nieta", sentenció la abuela de la reclusa.