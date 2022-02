La Justicia busca determinar, bajo un estricto secreto de sumario, qué fue lo que pasó con Betiana Rossi, de 38 años, esos 19 días que estuvo desaparecida y establecer si hubo o no algún delito. Lo que se supo es que estuvo en la provincia de Corrientes. Desde que fue encontrada el sábado estuvo acompañada por Asistencia a la Víctima y habló ya con personal de la fiscalía. Se ordenaron pericias psicólogicas.

El 7 de febrero que discutió con su novio y salió a caminar desde su casa de Villa Real, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde ahí no se supo más de ella y su familia hizo la denuncia. Las últimas imágenes que se habían encontrado de ella eran de ese mismo día pero en Tres de Febrero adonde habría llegado caminado.

El sabádo fue finalmente encontrada en Escobar, sana y salva que es lo más importante. Pero la Justica debe tener certezas de que nada le sucedió antes de cerrar el expediente. “Me fui porque no quería hablar con nadie ni ver a nadie”, es lo que dijo en la comisaría y agregó que estuvo sola todos esos días.

La información con que se cuenta es que Betiana

Según trascendió, a pesar de la gran búsqueda que había tanto policial como en los medios de comunicación, ella estuvo caminando.

Se pudo confirmar que estuvo en la capital correntina. Por lo que se sabe hasta ahora fue y volvió haciendo dedo. Lo que no se sabe es para qué fue, si había algún motivo o solo tenía que ver con este supuesto caminar para no ser hallada. En esos días no se activó su tarjeta Sube ni hubo movimientos en sus cuentas. No se sabe cuánto efectivo llevaba.

Se busca dar con las personas que la subieron al vehículo para ver si alguno de ellos les dijo algo, se supone que no la reconocieron, pero que ahora al contarse con este dato lo asocien y puedan aportar datos a la fiscalía.

Se sospecha que alguien estuvo con ella, y los investigadores buscan identificarlo.

El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, sostuvo el relevamiento de las cámaras de Corrientes permitió confirmar que se trataba de Rossi.

D’Alessandro explicó que venían “siguiéndole los pasos” a Rossi a partir de diversos registros de cámaras, como el de los centros de monitoreo de Tres de Febrero (donde había sido captada por las cámaras la última vez) y de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho en las cercanías de la estación Saenz Peña se encontró su riñorea con todas sus cosas entre ellas el celular, la Sube y la tarjeta de débito, con lo cual no se sabe con qué dinero vivió esos días.

El ministro de Seguridad porteño dijo que la mujer apareció un viernes y que el sábado la acercaron a la Policía bonaerense. Según dijo la hallaron el viernes por la tarde en una zona de cabañas en construcción de Escobar, provincia de Buenos Aires. Según explicó que Rossi pasó la noche del viernes en ese lugar, que la convencieron para entregarse y que el sábado la acercaron al departamento de la Policía bonaerense.

Según D’Alessandro entre las hipótesis sobre lo sucedido están la de “una situación compleja con su expareja y manejos de dinero”.

Por su parte el ministro de Seguridad bonaerense, Segio Berni, dijo que a partir de un alerta de un vecino, se la pudo encontrarla en un bosquecito. Afirmó que estaba "físicamente bien". Y "obviamente con lo que implica haber estado dos semanas en esta situación. Y psicológicamente lo tendrán que determinar los profesionales".

El Ministro dijo que sabía que iban a encontrarla con vida ya que tenían la "red alerta a la Policía". Dijo que Betiana diciendo que ella no es una "delincuente que tiene una organización delictiva que la apoya".

Los investigadores contaban con el dato que estaba en la zona porque contaban con testigos que decían haberla visto, una pareja dijo que estaba comiendo en una parrilla con un hombre, otro que la vio comprando cigarrillos, finalmente dos pescadores a los que ella misma les habría contado que sabía que la buscaban. Una de esas noches la habría pasado en una carpa.

Para los investigadores está claro que no estuvo esos días en sitiación de calle, no estaba deshidratada, ni hambrienta y estaba aseada. Eso suma más a la sospecha de que alguien la ayudó.

Betiana Rossi luego de ser encontrada

En principio la Policía descartó que Rossi haya sido víctima de algún delito o agresión, y cuando llegó a la comisaría dijo que no quería hablar ni ver a nadie. Pero la Justicia debe tener certezas de que fue así.

El 17 de febrero la Policía de la Ciudad de Buenos Aires informó que halló en un descampado, la riñonera de Betiana. La antena telefónica marcó actividad entre el 7 y 11 de febrero.



El hallazgo se produjo en las inmediaciones de la Estación Sáenz Peña de Tres de Febrero, en un predio "de pastos muy altos", a cinco metros del alambrado, por lo que podría haber sido tirada desde la calle.



La mujer había sido vista por última vez a través de cámaras de seguridad realizando una compra en un supermercado ubicado en la avenida América al 700 en Tres de Febrero entre las 17.19 y las 17.24 de ese mismo día. Llevaba un pantalón corto color negro, musculosa rosa clara y zapatillas rojas, tal como había dejado su casa en Villa Real.

Betiana tiene tres hijos adolescentes, estaba separada del padre de los chicos y hacía un tiempo estaba de novia. Vivía en casa de sus padres, y desde septiembre ya no trabajaba. Según trascendió en septiembre la habían echado de un banco en el que trabajaba y ahora se sabe que poco antes de desaparecer habría cobrado una indenmización.

Se pudo acreditar en el expdiente una deuda de medio millón de pesos con el banco. Pero no se descartan otras deudas o situaciones vinculadas con el dinero.

El jueves pasado cuando desbloquearon el celular de Rossi, los investigadores pudieron ver mensajes en el que existió una pelea con su novio por dinero, tal como él había declarado.