Un ladrón murió tras recibir cinco balazos en las últimas horas en La Plata luego de ser atacado por las presuntas víctimas del robo de una garrafa, mientras que un cómplice resultó baleado en la pierna izquierda.



Dos hombres, cuya identidad no trascendió, se encontraban en la calle 164 entre 530 y 531, en la localidad de Melchor Romero, cuando fueron abordados por un hombre de nacionalidad boliviana, quien los acusó de que le habían robado una garrafa.



Antes de que los hombres pudieran responder a esa acusación, el enfurecido presunto damnificado, que estaba con otro en una camioneta Ford F100 roja, sacó un arma de fuego y comenzó a dispararles. Uno, de nombre Gustavo, de 21 años, escapó con una herida en la pierna izquierda.



El otro quedó en el lugar y los agresores regresaron minutos después y lo remataron. La víctima fatal recibió un disparo en la cabeza y cuatro más entre el tórax y los brazos. Personal del SAME llegó al lugar y constató la muerte del hombre, mientras que trasladó al herido al hospital Alejandro Korn, donde permanece internado fuera de peligro.



En los procedimientos actuaron personal de la comisaría 14ª y de la DDI La Plata, a cargo de Néstor Muñoz. Aún no pudo ser identificado el fallecido y buscan a los dos homicidas. Los investigadores no descartan que víctimas y victimarios se conocieran y que el ataque armado se haya debido a una venganza.