Un salvaje ataque a un adulto mayor se conoció en las últimas horas. Un jubilado de 77 años sufrió un terrible robo en su casa en la ciudad de La Plata. Según relató la víctima, el agresor entró a su casa mientras dormía y lo agredió para que le dijera donde escondía sus ahorros.

El hecho sucedió este domingo en la madrugada en avenida13, entre 35 y 36, en la capital bonaerense. El jubilado estaba durmiendo en su habitación, cuando fue sorprendido por el ladrón, que se metió a su vivienda en busca de un dinero que había retirado del banco.

El hombre de 77 años, identificado como Ángel, fue despertado en el medio de la madrugada por el malviviente que le arrojó una frazada en su cara, para evitar que pudiera reconocerlo. Posteriormente le exigió que le dijera dónde guardaba la plata.

El delincuente le propinó varios golpes en la cabeza y lo amenazaba constantemente para que le entregase todo la plata que tenía. La víctima no se resistió al robo y le dijo de inmediato en dónde estaba el dinero que había sacado del banco un día antes.

Sin embargo, el asaltante estaba convencido de que el adulto mayor ocultaba más dinero en efectivo y por eso siguió agrediéndolo. "Me pegó tanto que me bajó tres dientes. No entiendo por qué tanta saña. Siempre me mostré con la intención de colaborar. Se ve que por la frazada no me entendía lo que le decía y me pegaba", detalló el jubilado en una nota con el diario El Día-

El ladrón permaneció cerca de dos horas en la casa de Ángel. En ese lapso de tiempo buscó por cada rincón de la propiedad y terminó huyendo del lugar con unos 2 mil dólares, 30 mil pesos y algunas cosas de valor.

El jubilado fue sorprendido en su casa por el asaltante mientras dormía (Gentileza: diario El Día)

Después de que el asaltante huyera, fue el propio jubilado quien llamó al 911 para denunciar el hecho, por el que se abrió una causa caratulada como "robo" , y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción UFI N° 1 a cargo de la Dra. Ana Medina.

La víctima no pudo reconocer al delincuente por estar atrapado bajo las frazadas, pero contó que parecía ser un hombre de entre 40 y 50 años y que tenía una voz ronca "como de persona fumadora". Mientras tanto, la policía continúa buscando imágenes de cámaras de seguridad de la zona para identificar al delincuente.

Por último, el hombre de 77 años reveló que vive sólo en la vivienda y que tras el episodio de violencia desea irse a otro sitio. “Vivo solo porque mi esposa y mi mamá murieron. Mis hijos se independizaron y se fueron de casa. Quiero ir a una pensión o a un geriátrico y abandonar la casa porque tengo miedo”, sentenció.