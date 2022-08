Una docente de un colegio secundario de Pehuajó, y su esposo fueron agredidos en su domicilio por los familiares de una estudiante que había reprobado un examen. Producto de los golpes y piedrazos, el marido tuvo que ser trasladado al hospital.

La joven necesitaba terminar la materia para poder completar su ingreso a la Policía, pero cuando la maestra la desaprobó, su familia reaccionó de forma violenta y fueron en búsqueda Domínica García, la trabajadora que se desempeña en el Colegio de Educación Secundaria 6 (Ex Nacional) de la localidad bonaerense.

La agresión comenzó el viernes último fuera de las instalaciones educativas, donde insultaron y amenazaron verbalmente a la profesora. Pero la violencia no cesó allí y escaló durante las horas siguientes.

Ese mismo día por la noche una tía de la joven, acompañada por un tercero, se apareció en el domicilio de la docente y continuaron con las agresiones que, esta vez, se volvieron físicas. Los dos familiares de la chica desaprobada golpearon a Domínica y a su marido, quien tuvo que ser trasladado a un centro de salud por las heridas que presentaba.

La violencia se profundizó con piedrazos proyectados hacia la casa del matrimonio y luego los agresores destrozaron la bicicleta que la maestra utliza a diario para trasladarse a su trabajo.

Tras el mal momento, García agradeció las muestras de solidaridad que recibió en los últimos días por parte de su comunidad. “Gracias, gracias por estar. Lo único que se me ocurre decir: la educación empieza en casa”, señaló en declaraciones al portal 365 de Pehuajó.

“Hoy me di cuenta de cuánta gente me quiere, respeta mi trayectoria y me apoya. Si volviera a empezar no cambiaría nada de lo que hice”, agregó.

Pese a lo ocurrido, reiteró su compromiso con la educación, al destacar qué lugar ocupa la escuela en su vida: “No tengo ninguna duda, es el lugar donde mejor me siento después de mi mesa familiar” dijo.

Repudio de los gremios docentes

La localidad bonaerense respaldó a la profesora y condenó la agresión a través de diferentes acciones. Este miércoles estudiantes del turno mañana y tarde realizaron una sentada y más tarde los gremios docentes llevaron a cabo un abrazo simbólico en horas del mediodía.

El jueves está convocado un paro docente al que adhieren los sindicatos de la zona nucleados en el FUD (Feb, Suteba y UDOCBA). Asimismo, marcharán al Colegio y la plaza central de Pehuajó en rechazo a la posibilidad de que la joven pueda volver a realizar el examen en los próximos días con otra mesa evaluadora.