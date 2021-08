Un nene de 6 años fue secuestrado en su domicilio del barrio porteño de Mataderos, torturado y liberado cinco horas después a unos 70 kilómetros de su hogar, en el partido bonaerense de Campana.

El episodio comenzó a las 12.15 de este lunes, cuando tres hombres, quienes usaban ropas de civil pero dijeron ser policías, ingresaron en el inmueble de la calle Montiel al 2100. Tal vez el argumento de ser de la fuerza de seguridad fue utilizado a modo de engaño, para entrar con facilidad.

De inmediato, esas personas le exigieron al padre del menor la entrega de una determinada suma de dinero y, al no tenerla el hombre, secuestraron al nene, llamado Ian. Lo subieron al Fiat Siena gris con el que habían llegado al lugar y escaparon.

Ese auto, a las 15, fue encontrado abandonado en la intersección de la calle Melo y colectora General Paz, en el partido bonaerense de Vicente López.

En tanto, los familiares del menor, quienes hicieron la denuncia en la Comisaría Vecinal 9A, recibieron una llamada extorsiva, en la que le exigían para liberarlo 600 mil dólares en efectivo y oro, informaron fuentes de la Policía de la Ciudad citadas por el portal TN, quienes no precisaron si el rescate finalmente se pagó.

A las 17, dos mujeres que viajaban por la ruta 9, a la altura del kilómetro 78, en Campana, observaron a un menor que temblaba y permanecía semidesnudo en el límite con la banquina.

"Volvíamos de (la localidad bonaerense de) Azcuénaga. Vimos a Ian parado, solo, a un costado de la ruta. Cuando lo vimos, paramos", contó una automovilista, de nombre Malvina, y detalló que el nene estaba descalzo, con medias, remera y pantalón. "Así que lo abrigamos", sostuvo en diálogo con Crónica HD.

La mujer resaltó que el menor "repetía: 'Me robaron, me robaron'". En tanto, la acompañante de la automovilista, Soledad, detalló que es acompañante terpéutica y que pudo entablar un diálogo un poco más profundo con el nene. "Me contó que tenía miedo de que sus padres se hubieran muerto ahogados, porque les habían puesto cintas en los ojos y las narices", relató la mujer.

Se refirió así a la forma en que los delincuentes habían dejado a los padres del menor -quienes integran la comunidad gitana-, para huir con tranquilidad desde el domicilio de Mataderos.

Soledad agregó: "Le pregunté (al nene) por qué tenía una curita. Y me dijo que uno de los hombres (por los secuestradores) le cortó la muñeca".

La mujeres llamaron al 911 y las pusieron en contacto con el personal de Antisecuestros de la Policía Federal Argentina (PFA), que seguía la investigación, con la intervención del fiscal Franco Picardi.