Un hombre mantuvo raptada tres días a su ex mujer y se atrincheró cinco horas con ella en una estancia

Momentos de gran tensión y dramatismo se vivieron el lunes en el sur de la Provincia de Buenos Aires cuando un individuo se atrincheró durante casi cinco horas en una estancia con su ex pareja como rehén, tras haberla mantenido tres días secuestrada. Las autoridades policiales, al cabo de intensas negociaciones, lograron liberar ilesa a la víctima y detener al sospechoso.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los hechos comenzaron el 20 de marzo cuando los pesquisas recibieron una alerta en el número telefónico de emergencias 101 de una estación de servicio en la localidad de Juan Nepomuceno Fernández y en el que una mujer aseguraba haber sido raptada por su ex esposo.

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Según agregaron los informantes, los integrantes de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Las Flores certificaron que el hombre, de 46 años, había privado de la libertad a la víctima, de igual edad, y que fugaba con ella a bordo de una camioneta Ford Ranger, con dominio finalizado LG.

Arresto domiciliario

Trascendió que el individuo purgaba arresto domiciliario en una finca en Tandil y que era monitoreado gracias a una pulsera electrónica, pero había roto el dispositivo para llevar adelante el rapto de su ex pareja.

El 21 de marzo, se comprobó, en base a rastreos telefónicos, que el agresor y la mujer estaban en la localidad de San Manuel, pero todos los rastrillajes tuvieron resultado negativo; en tanto que el 22 de marzo se estableció que dicha camioneta había quedado encajada en jurisdicción de Juan Nepomuceno Fernández y que el atacante continuaba la huida con la damnificada en una motocicleta Kawasaki negra de 400cc.

En la medianoche del 23 de marzo, los policías de la mencionada SubDDI y del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Rauch localizaron a las personas en el establecimiento denominado La Lonja, oportunidad en la que, al ver a los uniformados, el captor resolvió atrincherarse en la vivienda. El sujeto, que amenazaba con quitarse la vida, efectuó un disparo y permitió salir a dos menores de este domicilio.

Al cabo de las negociaciones, los miembros del Grupo de Apoyo Departamental (G.A.D.) y del Grupo Halcón consiguieron apresar al atacante, para además liberar ilesa a la víctima; en tanto que en poder del capturado fueron incautados ese motovehículo, un revólver Tala 22 largo y un aparato de telefonía celular.

Consta en el expediente que, el 5 de septiembre de 2025, el sujeto había raptado a la mujer, tras amenazarla con un cuchillo, y que había abusado sexualmente de ella en un campo, en Tandil.

Por tal motivo, los policías lo habían aprehendido el 12 de septiembre de 2025 en una vivienda situada en el pasaje Catriel al 200, en la zona de Tandil, concediéndole, posteriormente, el arresto domiciliario.

Intervinieron en la causa penal el doctor Marcos Eguzquiza, fiscal de la Unidad Funcional N° 16, y el magistrado Juan José Suárez, titular del Juzgado de Garantías N° 2, pertenecientes a los tribunales de Azul.

Por F.V.

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