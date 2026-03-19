¡VIDEO! A lo bonzo, empleado se atrincheró y prendió fuego en medio de un reclamo salarial

Un hombre de 36 años, que trabajaba como vigilador tercerizado, resultó con heridas de extrema gravedad en la zona oeste de Rosario, tras rociarse con combustible y prenderse fuego frente a la empresa donde exigía el pago de salarios adeudados.

El dramático episodio ocurrió en un predio de la avenida Provincias Unidas al 3200, donde la víctima se atrincheró en una garita de seguridad para visibilizar un reclamo que, según su entorno, llevaba meses sin obtener respuesta.

La alerta se encendió cerca de las 12 cuando se activó el pulsador de alarma de la firma, lo que derivó en un rápido despliegue policial. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una escena desesperante: el empleado permanecía encerrado con un bidón de combustible y un encendedor, manifestando a los gritos que no se iría de allí hasta cobrar el dinero que le debían por sus servicios.

"¡No quiero 500 mil pesos! Quiero toda mi plata, no me la vas a pagar más", se escuchó gritar mientras era rodeado por al menos seis uniformados de la Comisaría 32ª. El trabajador se mantenía firme en la estructura elevada de la garita, mientras los agentes intentaban una negociación que, con el correr de los minutos, se volvió estéril ante la falta de una solución económica inmediata.

El punto de quiebre se produjo cuando el personal policial decidió avanzar para neutralizar la situación. En las imágenes se observa cómo un oficial utiliza una pistola Taser contra el empleado. Los uniformados subieron las escaleras para arrinconarlo y dar por terminado el conflicto. Sin embargo, en ese preciso instante, se produjo la combustión que envolvió el cuerpo del trabajador en llamas de manera instantánea.

Los gritos de dolor fueron desgarradores. El hombre logró descender de la estructura mientras los bomberos que ya estaban en el lugar actuaban de urgencia con matafuegos para sofocar el foco ígneo. El fuego fue tan intenso que no solo afectó al operario, sino que también alcanzó a dos de los policías que ya estaban dentro de la pequeña cabina de seguridad, quienes sufrieron heridas leves en el forcejeo.

Heridas

De forma inmediata, una ambulancia trasladó al empleado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). El diagnóstico de los médicos de guardia fue desolador: el paciente presenta quemaduras en el 80% de su cuerpo. Hasta el momento, permanece intubado en el área de cuidados intensivos, bajo pronóstico reservado.

La investigación judicial tomó un giro importante en las últimas horas. Si bien en un primer momento la causa se inició en la Unidad de Homicidios Culposos bajo la carátula de tentativa de suicidio, el expediente será remitido a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de analizar minuciosamente el protocolo de actuación policial y el uso de la pistola Taser en un entorno donde había presencia comprobada de combustibles líquidos.

Entre las fuerzas de seguridad, fueron tres efectivos policiales los que terminaron con quemaduras leves en sus brazos y manos. Las lesiones se produjeron en el momento del forcejeo inicial, cuando intentaron contener al trabajador y evitar que el fuego se expandiera dentro del habitáculo.

Desde el entorno de la víctima confirmaron que el trasfondo del hecho es una disputa laboral de larga data. Allegados al vigilador señalaron que se encontraba en un estado de "desesperación absoluta" debido a que la empresa tercerizada no cumplía con los pagos correspondientes a varios meses de trabajo ya realizados.

"Su intención era asustar al empleador para que le pagaran lo que le debían, no quería terminar así", relató un conocido en declaraciones televisivas.