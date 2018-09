El 13 de septiembre del 2016 en la localidad bonaerense de Zárate, el trabajador Daniel Oyarzún persiguió con su auto a Brian González, de 24 años, que le acababa de robar 5 mil pesos en su carnicería.



Oyarzún lo embistió y aplastó contra un poste de alumbrado público y el delincuente murió horas más tarde en el hospital.



Por este incidente, enfrenta el juicio por jurados y se espera que el jueves, cuando se cumplan dos años del asesinato, se conozca el veredicto.



El carnicero tiene varias posibilidades en la sentencia. Una es que lo encuentren culpable por el delito de homicidio simple que considera una pena de hasta 25 años de prisión. Otra, es que lo encuentren culpable por exceso en la legítima defensa. Y una última opción, que se llegue a un veredicto de no culpabilidad por haber actuado en "legítima defensa".



Desde el tribunal Zarate-Campana, Oyarzún habló con los medios y aclaró que no hará referencias al hecho por respeto a los jurados. "Trato de no estar mal porque se lo traslado a mi familia", comenzó.



Y siguió: "Yo sigo trabajando pero mi carnicería no la tengo más hace como 4 meses. Ahora estoy en un frigorífico tratando de no perder mi rol de trabajador".



Además, admitió estar arrepentido porque ocurrió un accidente donde "un chico ha fallecido" y es "una mochila muy grande" que tiene.



Luego, habló sobre la pérdida de su carnicería: "Era un sueño mío después de 30 años trabajando bajo patrón, pude poner la carnicería y la perdí por todo lo que pasó. Pero tengo manos y pies para trabajar. Eso me va a fortalecer".



Su abogado, Ricardo Izquierdo añadió que realizaron ocho mil encuestas donde solo 10 lo declaraban culpable al carnicero mientras que la gran mayoría restante concluía en la inocencia de su representado.



"A un vecino lo pudieron haber robado y con esa experiencia que puede no tener un juez, van dar un veredicto. El tiene un a mochila muy pesada y vive un calvario muy grande que no va a terminar el jueves", concluyó.



Más tarde, el carnicero dialogó en exclusiva con Santo Biasati en el programa "Santo Día" por Crónica HD y admitió que si él no trabaja, no le puede llevar "el pan" a su hijas. "Estoy esperando con la mejor de las ansias, mi familia me deseó suerte", explicó.



Sus declaraciones