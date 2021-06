Carolina Píparo reconoció a través de un extenso hilo de tuits que se reunió con uno de los dos jóvenes que su marido persiguió y atropelló intencionalmente el último 31 de diciembre por la noche.

El chico había denunciado a la diputada por la Provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio por intentar sobornarlo con dinero, un celular y un par de zapatillas, pero la legisladora negó que se tratara de una acción ilegal y aseguró que se trató de una ayuda de buena fe.

La mujer de Juan Ignacio Buzali explicó en la mencionada red social que "una de las personas involucradas en el accidente tenía problemas de índole personal. Inmediatamente me puse a disposición y su abogado ofreció su casa como punto de encuentro".

Hace meses me informaron que una de las personas involucradas en el accidente tenía problemas de índole personal.

Inmediatamente me puse a disposición y su abogado ofreció su casa como punto de encuentro. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) June 15, 2021

"Nadie se veía incómodo en el lugar, fui con mi hermano, mi gran pilar, estaba obviamente su abogado y también su mamá. Conversamos sobre varias cosas y sobre lo sucedido, la reunión fue muy cordial", agregó.

El tuit donde Carolina Píparo da detalles del encuentro y aseguro que la reunión fue "cordial".

En la mencionada presentación judicial, el menor de los jóvenes embestidos por Buzali, pidió el apartamiento de sus letrados, ya que según él, lo llevaron "a un encuentro clandestino y a escondidas, desconociendo el motivo de la reunión, que se realizó en una casa quinta", con Píparo y su hermano, Matías.

También sostuvo que Píparo le dio dinero en efectivo, un celular Samsung J7 y un par de zapatillas. "Me siento muy mal por haber aceptado los 2 mil pesos que me entregó en mano la señora Píparo, los cuales oportunamente se los reintegraré", se lamentó.

El abogado de Luis Lavalle, Martín de Vargas, otro dos jóvenes atropellados, pidió que se revoque el beneficio de la prisión domiciliaria al acusado luego que saliera a la luz este supuesto intento de soborno.

La presentación se hizo ante el Juzgado de Garantías 5 de la La Plata y en el mismo asegura que hay "peligros procesales" porque "Buzali tiene poder político y económico para entorpecer la investigación".

Además de resaltar "el descaro e impunidad con que se maneja Carolina Píparo, llamando a la víctima de autos, es decir el menor al que su marido Buzali intentó matar, a un encuentro clandestino con la clara intención de influir en el testigo".

Totalmente contraria es la opinión de la legisladora sobre este encuentro. "Se me reprochó que no me acerqué, se me reprocha que me puse a disposición, entonces entiendo qué hay una voluntad de perseguirme y no otra cosa", se quejó.

La queja de Carolina Píparo contra quienes la viven criticando.

"La bajeza y la politiquería no dejan de sorprenderme. No hubo reuniones secretas con nadie, mi vida entera es pública. Yo no necesito fotos para la tribuna. Trabajo y estoy cerca de la gente siempre. Y así voy a seguir.

Espero que no se utilice más el tema", cerró sobre el tema.