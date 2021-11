“No tengo más, corazón”, le dice la mujer almacenera al ladrón armado que la sorprendió en la fiambreria en Morón y a punta de pistola le reclama dinero desesperadamente. Toda la violenta secuencia que dura apenas 38 segundos quedó captada por la cámara de seguridad del local, gracias a la que los vecinos pudieron reconocer al joven delincuente conocido en el barrio como "El Manquito", quien fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió en la fiambrería “Cuántas Cositas”, ubicada en Pueyrredón al 500, de la citada localidad. El video muestra como un joven con gorra negra y una pistola en su mano izquierda apunta a la víctima quien se acerca a la caja registradora mientras intenta calmar al delincuente para que no la lastime. "La tengo allá (el dinero), la tengo allá, voy tranquila”, le dice. Y agrega: "Voy a abrir la caja, sabés”.

El ladrón la mira con atención mientras observa la calle por si pasa algún policía. “La tengo acá, estoy sola, estoy sola”, le dice la mujer en todo momento. “Tomá, tomá, es todo lo que tengo”, añade. No obstante, en le video se observa como el asaltante la amenaza y le reclama más dinero, a lo que ella le ruega que no tiene más: “No tengo más, corazón”. Luego el sospechoso escapa a pie con toda la recaudación del día: ocho mil pesos.

Tras el robo, la mujer realizó la denuncia. El caso quedó a cargo de la UFI Nº2 de Morón. Una vez que los investigadores accedieron a la filmación de las cámaras del local, observaron la incapacidad del delincuente en mover su brazo derecho, con lo cual el asaltante pudo ser identificado por vecinos de la zona como "El Manquito”.

De este modo, en las últimas horas se ordenó su detención. Agentes de la Policía Bonaerense arrestaron al joven de 15 años, quien quedó detenido y a la espera que un Juzgado de Menores lo llame a declarar. Según indicaron, el adolescente habría cometido más robos de este estilo en la zona.