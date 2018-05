Siete sospechosos del homicidio de María Marta García Belsunce, cometido en 2002 en el country Carmel de Pilar, se someterán este domingo a una extracción de sangre para cotejar el perfil genético de cada uno de ellos con el nuevo rastro de ADN hallado recientemente en la escena del crimen y con otros tres que ya constaban en el expediente.

La diligencia se realizará a partir de las 12, en la Asesoría Pericial de la ciudad de La Plata, ubicada en la calle 41 entre 119 y 120 de la capital bonaerense. Según las fuentes, quiénes fueron citados para la extracción de sangre son el ex vecino Nicolás Pachelo -ahora preso por una serie de robos en el country Tortugas de Pilar-; su ex esposa, Inés Dávalos Cornejo y cinco ex vigiladores del Carmel: José Ramón Alejandro Ortiz, Ramón Alfredo Acosta, Víctor Hugo Contreras, Eduardo Walter Vera y Norberto Glennon.

El patrón de cada uno de los varones será cotejado con este nuevo ADN masculino que surgió en los últimos días y con aquellos otros dos perfiles NN de hombres que ya estaban incorporados en la causa.

Mientras que en el caso de Dávalos Cornejo, su sangre será comparada con el ADN femenino que estaba presente en el expediente desde 2002 y que es distinto al de la víctima.

El ADN del "hombre 1" se encontró en una viga del techo y marco de la puerta del baño y en la antesala mezclado con sangre de la víctima. El perfil del "hombre 2" fue hallado en la viga del techo del baño, mezclado con el del "hombre 1", mientras que el ADN femenino distinto al de la víctima se encontró en la alfombra de la antesala del baño.

Ahora se suma este tercer ADN masculino de una muestra que se analizó nuevamente y se deberá establecer si pertenece a alguno de esos dos hombres o a un tercero.

La directora del Laboratorio de Análisis Comparativo de ADN de la Asesoría Pericial de La Plata, María Mercedes Lojo, informó a los fiscales a cargo de la causa, María Inés Domínguez y Andrés Quintana, que dicho perfil genético fue encontrado en una mancha de sangre levantada de uno de los dos recortes que se hicieron de la alfombra verde que cubría la planta alta de la vivienda.