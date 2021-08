El fiscal que investiga el episodio en el cual Santiago "Chano" Moreno Charpentier recibió un balazo policial en el abdomen el 25 de julio último en su casa de la localidad de Exaltación de la Cruz tiene previsto tomar esta semana las dos últimas declaraciones testimoniales pendientes en la causa. Además aguarda que el músico esté en condiciones de dar su versión del hecho.



El resultado de la pericia balística que confirma, como se esperaba, que el arma empleada para balear a "Chano" (39) es la del oficial de la policía bonaerense Facundo Amendolara (27), imputado por el hecho.



Aún resta el resultado del estudio más relevante, que es el realizado sobre las prendas de vestir del músico, ya que permitiría conocer la distancia desde la cual se realizó el disparo que lo impactó.

El fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Zárate-Campana, tomará el próximo miércoles las últimas dos declaraciones testimoniales a Diego Montaño, un efectivo policial que realizaba adicionales en el barrio privado Parque La Verdad, y Walter González, cuidador de la casa de "Chano".



Juan Manuel Zanandrea, médico a cargo de la ambulancia que llegó a la casa donde vive "Chano", declaró la semana pasada y aseguró que "no vio nada" sobre el momento en que el músico recibió el disparo de Amendolara.



Javier Hernán Blanco, un vecino que dijo haber visto a Chano antes del episodio "perdido en tiempo y espacio", no fue citado a declarar porque no estuvo presente al momento del hecho investigado.



Zocca aguarda que el exlíder de Tan Biónica esté en condiciones psicofísicas de declarar, ya que la semana pasada su médico tratante informó que el paciente no estaba en condiciones de hacerlo debido a "un estado de labilidad" que cursaba.



Chano se encuentra internado en un centro terapéutico de Boulogne, adonde fue trasladado para tratar sus adicciones, según él mismo manifestó en un video difundido por la familia el día que recibió el alta del Sanatorio Otamendi.

El fiscal intenta determinar las responsabilidades del policía imputado por el momento del delito de " lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial", que prevé 15 años de prisión.



Zocca quiere saber si Amendolara disparó para defenderse de un ataque del músico con una cuchilla mientras estaba bajo un presunto brote psicótico o si se cometió un exceso.

En los próximos días se realizaran las pericias al teléfono celular del músico y la extracción del DVR de las cámaras de seguridad de la casa, que fueron entregadas por su madre y que serán analizadas el próximo jueves en la sede que la Procuración posee en La Plata.



El episodio investigado se desencadenó la noche del 25 de julio último en el barrio privado Parque La Verdad, ubicado en Exaltación de la Cruz, cuando, a pedido de la madre del músico, llegó un equipo médico con intenciones de internar a "Chano", quien estaba bajo un cuadro de exaltación.



Ante esta situación, de acuerdo con algunos testigos, el artista se violentó y presuntamente quiso apuñalar con un cuchillo a Amendolara, quien le disparó.