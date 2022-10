Después de casi 20 años Nicolás Pachelo, sometido a juicio como acusado del crimen de María Marta García Belsunce, regresó al country Carmel de Pilar para participar de la inspección ocular donde se cometido el asesinato el 27 de octubre de 2002.

Se le quitaron las esposas, aunque era seguido de cerca por los efectivos del Servicio Penitencario bonaerense que lo habían trasladado desde la Unidad Penal 9 de La Plata, adonde se encuentra detenido.

Al momento de ingresar a la casa donde mataron a María Marta, Pachelo dijo que ahí no entraba. Se quedó con los agentes que lo custodían. Lo cierto es que no iba a hacerlo porque el nuevo dueño de la propiedad Gustavo Hechem no había autorizado que lo hiciera.

El viudo Carlos Carrascosa hace unos años le vendió la casa a quien hoy es su abogado. Juntos recibieron a los jueces y les motraron la distribución de la propiedad, la planta baja y la superior donde estaba el cuarto especialmente el baño donde fue encontrada la víctima. Se recorrió también el parque y fueron hasta la casa de Pachelo.

Carrascosa se quedó todo el tiempo dentro de la casa. La inpección fue por varios lugares del country. Los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin a cargo del tercer juicio por el crimen era la primera vez que estaban en barrio cerrado.

También participaron del procediento los fiscales y los abogado. Los dos ex vigiladores que también están siendo juzgados no estuvieron presentes. Todos se reunieron en club house, desde donde fueron hacer el recorrido que hizo María Marta aquel día.

Hubo un amplio opertaivo de seguridad porque Pachelo está preso y durante la inpsección solo pudieron ingresar al country los propietarios de las casas.

Según las fuentes consultadas por Cronica.com.ar la inspección que duró cerca de dos horas fue "ilustrativo para los jueces" que pudieron ver el lugar, las distancias, los tiempos en recorrerlas de los lugares señalados por los testigos.

Uno de los puntos fue hacer el camino en el que los adolescentes, hoy adultos, dijeron ver pasar a María Martaen su bicicleta y a Pachelo corriendo en dirección a la casa de la víctima.

Según las fuentes consultadas el imputado que ya había declarado que en realidad estaba yendo a buscar el auto y corría porque su hijo había quedado solo, les relataba a los jueces lo que dice recordar lo que hizo.

Para los fiscales él fue a avisar que María Marta regresaba antes de tiempo a la casa donde para los fiscales estaban robando los ex vigiladores.

También se observó el lugar desde donde los vigiladores tenían la orden de vigilar a Pachelo que era considerado un vecino conflictivo.

La medida fue solicitada por la defensa del principal imputado y acompañado por la fiscalía.

Pachelo se mudó en 2002 poco después del crimen, desde entonces no había regresado a Carmel.

Un vez terminada la inspección y tras un cuerto intermedio continúo la audiencia en los Tribunales de San Isidro. Se calacula que el 31 de octubre comenzarán los alegatos.