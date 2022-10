Los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro que llevan adelante el juicio por el homicidio de María Marta García Belsunce mañana conocerán el country Carmel en Pilar donde era su casa y donde se cometió el crimen.

Se realizará mañana a las 11 horas una inspección con la presencia de la fiscalía, el particular danmificado, las defensas y del propio imputado Nicolás Pachelo.

La medida fue a pedido de la defensa de Pachelo y la fisaclía acompañó. "El Tribunal quiere observar determinados, lugares, recorridos, ubicaciones mecionadas en las audiencias", sostiene a Cronica.com.ar una fuente que presencia el juicio.

La casa, en la que el viudo Carlos Carrascosa no vivió más tras la muerte de María Marta el 27 de octubre de 2002, ya no le pertenece. Hace unos años se la vendió a quien hoy es su abogado Hechem Gustavo.

La propiedad hace mucho que dejó de ser prueba, después de que se tomaron fotografías y se realizaron tadas las pericias necesarias, y su nuevo dueño le hizo modificaciones.

El baño donde Carrascosa encontró a su mujer se cambió el yacuzzi, pisos y sanititarios.Pero los jueces podrán darse una idea de cómo eran los espacios. Quien no podrá ingresar es Pachelo.

"La casa ya tiene dueño y el dueño no quiere que entre. Va a la inspección porque el código lo autoriza, pero para entrar a la casa, que no es necesario que lo haga, lo tiene que autorizar el propietario", dice a Cronica.com.ar una fuente con acceso al expediente, que aclaró que si van a ingresar sus defensores.

Pero la casa no es lo único importante, sino ver los recorridos, las distancias y los tiempos que hay para recorrerlas y así poder comparar con las declaraciones de los testigos.

Que los jueces vean donde estaba la casa de Pachelo, que se mudó meses después del crimen.

"De la casa lo importante es ver las puertas de acceso, para ver el lugar donde entro y por donde pudo salir el asesino; el ingreso a la casa; la antesala, la chmienea de la habitacion, la ventana por donde Carrascosa le avisó a la masajista lo que pasaba", sostiene la fuente.

"Son un montón de cosas que se hablaron en el juicio y que los jueces al ver pueden comprender lo qué dijeron los testigos", agrega.

Esta no es la primera inspección ocular al country, pero se supone que será la última. Se hizoen distintas etapas de la instrucción. Y en los dos juicios anteriores en 2008 a Carrascosa y en el 2011 a los familiares de la víctima.

"Cada vez que interviene uno nuevo juez o Tribunal se vuelve a hacer. Es la única forma de entender las declaraciones y saber quien miente y quien no", explica la fuente,

Carrascosa si no quiere puede no ir, ya no es imputado, ni es quien tiene las llaves para abrir la casa.