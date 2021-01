Los abogados de Luis Lavalle e Iván Coronel, los dos jóvenes motociclistas que fueron embestidos el 1 de enero por el auto en el que iban la diputada bonaerense Carolina Píparo y su esposo, entregaron a la fiscal María Eugenia di Lorenzo nuevos videos que muestran los segundos previos al impacto.

Martín de Vargas y Adolfo Baqué, realizaron una conferencia de prensa en la sede de fiscalía en 54 entre 6 y 7 y afirmaron que “las imágenes muestran que no hubo ninguna obstaculización en el paso del auto que manejaba Buzali, tampoco hay formación en V de las motos. Se ve la conducta criminal de Buzali, es una tentativa de homicidio”.

Baqué explicó que los videos revelan que “fue claramente una cacería y había una intención de embestirlos. Con los videos queda mucho más claro que era una cacería y no hubo compasión por la vida de estos 2 chicos”. Las imágenes forman parte de una cámara de seguridad privada y, a pesar que los abogados lo anexaron a la causa, la fiscal les confirmó que ya contaban con dicho material.

"Con los videos queda mucho más claro que era una cacería y no hubo compasión por la vida de estos 2 chicos”.

.

Además, en declaraciones formuladas a Télam, los abogados detallaron que los dos videos presentados ante la fiscal platense a cargo del caso, María Eugenia Di Lorenzo, fueron filmados la madrugada de Año Nuevo por una cámara ubicada en una vivienda particular.



Señalaron que en esos videos está registrado el momento en el que el auto Fiat 500L a bordo del cual iban la legisladora y su marido, Juan Ignacio Buzali, persiguen a las motos y luego se produce la embestida,



"Se ve claramente que las motos van pasando normalmente y que Píparo y Buzali los persiguen a altísima velocidad", describió Baqué a esta agencia y consideró que la conducta del conductor "fue criminal".

"Se ve claramente que las motos van pasando normalmente y que Píparo y Buzali los persiguen a altísima velocidad".

.

"Hemos probado lo que decíamos desde el principio: que los chicos no son delincuentes".

El letrado sostuvo que "fue una tentativa de homicidio: las motos no iban en 'V' (como declaró Píparo), sino que ellos circulan detrás de los chicos y Buzali aceleró pasando por encima suyo"."Fue una cacería, había intención de embestirlos. El video prueba que ellos iban como locos", expuso el letrado que defiende al adolescente de 17 años que iba en la moto junto a otro joven, Luis Levalle (23), y opinó queEn ese marco, explicó que, dado que "el auto era un arma" y finalizó: "Hemos probado lo que decíamos desde el principio: que los chicos no son delincuentes, como ella (Pìparo) instaló el primer día".

.

La declaración de Píparo sobre los sucesos de esa noche

Igual que su colega, de Vargas pidió "no estigmatizar a dos chicos de extracción humilde que no son ladrones y a los que dejaron tirados" y criticó que Píparo y su marido "no llamaron al SAME" para que asistiera a los jóvenes tras el choque."Píparo es secretaria de Asistencia a las Víctimas y no tuvo empatía con las víctimas, que son dos chicos lesionados, uno menor de edad, que venían de recorrer muñecos de Fin de Año", evaluó De Vargas.





Píparo denunció haber sido asaltada por "motochorros" la madrugada del 1 de enero último en la calle 47, entre 15 y 16, en momentos en que iba con su esposo a llevar a su papá a su casa.



Según la legisladora de Juntos por el Cambio, seis "motochorros" la interceptaron y le robaron la cartelera con 6.000 pesos y su teléfono iPhone.

.

.

El caso recayó la fiscalía de Lorenzo, quien dividió el expediente en dos: uno por el robo a la legisladora provincial y otro por el episodio posterior, en el que los jóvenes fueron embestidos por la pareja, que aún no calificó y por el cual tampoco formuló hasta el momento imputaciones, ya que todavía se encuentra en la etapa de producción de pruebas, explicaron fuentes judiciales.Este miércoles,





.

Antes de ella declararon policías platenses, entre ellos el jefe de la seccional primera de La Plata,, quien dijo que Píparo nunca contó en la dependencia que habían embestido a una moto y que varias veces fue al baño con su marido y quedó un "olor rancio, nauseabundo".