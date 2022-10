Los abogados defensores de los acusados de la denominada "Causa Vialidad" terminaron este lunes sus alegatos. Sin embargo, previo a decidir el fallo, el tribunal a cargo del juicio escuchará una nueva ronda de planteamientos de la fiscalía y los imputados.

En dicha instancia, el fiscal Diego Luciani contestará algunos puntos planteados por las defensas, a pesar de la oposición de la parte acusada, que afirmaron que sería una manera de reeditar los argumentos de acusación.

El artículo 293 del Código Procesal Penal establece que terminada la recepción de las pruebas, los acusadores y los defensores deberán alegar. Y, terminada esa etapa, podrá haber réplicas, pero sólo limitada “a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido discutidos”.

Los jueces Jorge Gorini, que presidía la audiencia; Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso pasaron a un cuarto intermedio. Y al retomar anunciaron que rechazaban los planteos de las defensas porque “omitir la opinión de la contraparte violaría el principio de contradicción y bilateralidad que se aplica en todos los juicios orales”.

El juicio

El juicio analiza las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas viales que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015.

Para la fiscalía se otorgaron de manera irregular, no se cumplió con las licitaciones, se otorgaron adelantos financieros fuera de la ley y la mayoría no se terminaron.

Así, los fiscales Luciani y Sergio Mola pidieron condena para los 13 acusados, mientras que las defensas de cada uno de ellos pidió su absolución.

De los 13 acusados, de los que están Cristina Kirchner, Báez y el ex director de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, también están siendo juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y José López, ex secretario de Obras Públicos.

La audiencia de este lunes se inició con los argumentos de los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibañez.

A través del abogado que comparten, Miguel Arge Argeo, las defensas reclamaron la absolución al rechazar los argumentos de la fiscalía que había pedido sus respectivas condenas. Según sostuvo la defensa, en ese momento las obras no las pagaba Santa Cruz sino la Dirección Nacional de Vialidad, así que mal puede atribuirse el manejo de los fondos.

El fiscal Diego Luciani pidió para Villafañe, titular de la Administración General De Vialidad Provincial (AGVP) entre 2006 y 2007, una condena de seis años de prisión, y una de cuatro años para Santibáñez, quien fue presidente del directorio de la AGVP.