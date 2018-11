Un DJ y otro joven fueron detenidos y al menos otros dos sospechosos están identificados y son buscados por el homicidio de Damián Carmelo López, que fue asesinado a puñaladas el domingo último tras una discusión de tránsito en la que también resultó herido su cuñado, en el partido bonaerense de Pilar.

El fiscal Raúl Casal, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Pilar, y detectives de la Subdelegación de Investigaciones (Sub DDI) de ese partido del norte del conurbano, realizaron ayer a la madrugada seis allanamientos en busca de los al menos cuatro imputados identificados en la causa.

"Tras varios días de tareas de inteligencia y análisis de los videos de las cámaras que registraron el hecho y la posterior fuga de los autores, pudimos identificar a cuatro de los cinco o seis partícipes que tiene este crimen", dijo una fuente de la investigación. Los seis allanamientos fueron realizados en la localidad de Zelaya, partido de Pilar, donde viven los sospechosos, y fueron detenidos un DJ de la zona, identificado como Santiago Álvarez (20), y otro joven identificado como Franco Zabala (23), cuya tarjeta de crédito guió a los investigadores.

El fiscal Casal pudo identificar el auto de los agresores como un Honda Civic gris y, tras analizar el recorrido de ese vehículo en los momentos previos y posteriores al crimen, pudo establecer que se detuvo a cargar nafta en una estación de servicio YPF antes de que el grupo fuera a bailar al boliche Sunset de Pilar.

"Pudimos rastrear a través de los datos de la compra que esa carga de combustible fue pagada con la tarjeta de crédito de Zabala, que de esta forma, y pese a no ser el dueño del auto, fue el primer identificado en la investigación", explicó uno de los investigadores. El seguimiento en las cámaras de este Honda Civic fue clave en la investigación, pero el vehículo aún no pudo ser secuestrado porque, según confió una fuente judicial, se lo llevó uno de los dos sospechosos identificados que aún no fueron localizados.

El hecho ocurrió el domingo poco antes de las 6, en el cruce de ruta 25 y calle Houssay de Pilar, en el norte del conurbano, donde dos grupos de jóvenes se pelearon cuando sus autos se rozaron. La víctima, Damián Carmelo López, viajaba junto a su cuñado y otros dos amigos en un Ford Ka negro, patente FCL635, en el que regresaban de bailar al barrio Villa Rosa.

El otro auto involucrado es el Honda Civic gris con seis ocupantes que también volvían de bailar en el boliche Sunset de Pilar. Tras el roce, comenzó una discusión entre ambos grupos, que bajaron de los vehículos a pelear. Según la investigación y lo que quedó registrado en los videos, uno de los ocupantes del Honda gris extrajo un cuchillo con el que le aplicó cinco puntazos López, que murió en el lugar.

Además, el agresor hirió en la espalda al cuñado de López, llamado Hugo Altamirano, que fue trasladado en ambulancia al hospital Sanguinetti de Pilar, donde quedó internado, mientras que los dos amigos de las víctimas, de 19 y 21 años, resultaron ilesos.