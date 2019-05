El hijo del dueño de una inmobiliaria de San Isidro que estaba prófugo hace ocho años acusado de comandar una asociación ilícita y de "entregar" a los clientes de la firma para que sean asaltados, fue detenido en la provincia de Córdoba donde trabajaba como chef en hoteles y eventos.

Se trata de Rodrigo Martín Del Coro Igarzábal (38), quien fue detenido por personal de la División Investigación Federal de Fugitivos perteneciente al área de Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) en la localidad de Balnearia, en el departamento San Justo de la provincia de Córdoba, a unos 190 kilómetros de la capital provincial.

