Los delincuentes no solo están en la calle o usan armas. Hay muchos de ellos que parecen "fantasmas", nadie los ve, pero están detras de una computadora, Whastapp y las redes sociales. Desde allí realizan las estafas, hacen daño sin herir fisicamente, y la mayoría de la veces roban más dinero del que un "punga" puede obterner de una billetera.

Hoy casi todo se hace a través de la computadora: trámites, compras, ventas, operaciones bancarias. Y los ciberdelitos están a la orden del día. Para evitar los robos se ponen rejas, alarmas, pero frente a los delitos informáticos ¿qué se puede hacer?

"Los links son para hacer Phishing (pesca) diciendo que el paquete esta llegando, aunque no se está esperando ninguno. Te ganaste un teléfono, y pid. llenar con los datos. Se venció contraseña de correo electrónico. Visa necesita autorización para seguir operando. Son tantos que ya no los puedo reterner, pero todos son para quedarse con los datos y hacer fraude", dice a cronica.com.ar, Martín Duran especialista en Seguridad.

"Crean personalidades falsas en la web para realizar estafas. A través de la red captan los datos. Las herramientas teconológicas son menos usadas de lo que la gente cree, más utilizan la trampa, la investigación del perfil. Por engaños obtienen por ejemplo el código de seguridad de. whatsapp, roban el historial y obtienen claves, datos de trasferencias. Asi pueden hasta sacar un crédito. La agenda para construir personalidades simuladas y estafar contactos", dice a Cronica.com.ar Carlos Lopéz especialista en Seguridad e Inteligencia.

"Hay un buen nivel de delincuentes cibernéticos y un buen nivel de protectores de seguridad, Gente preparada, solo que algunos lo usan para el bien y otro para el mal", agrega Lopez.

"Hay programas que puden sacar información de tu computadora, replica a un servidor espía. Es importante tener un buen antivirus. En las redes tener un perfil disctreto, no dejar las claves guardadas, noda infornación en las redes. La misma lógica que usamos para la seguridad fisica, cuanto mas le ponemos más seguro estamos, lo mismo hay que hacer con la virtual", agrega López.

"Lo primero no confiar en cualquier tipo de publicación que sea muy ventajosa, un teléfono de alta gama muy barato por ejemplo. En segundo lugar siempre hacer compras y ventas protegidas, es decir las páginas de comercio electrónico que den garantía. No dar nunca datos bancarios, ni claves", sostiene Duran.

A partir de la pandemia y la necesidad de la virtualidad este delito creció de manera exponencial. Los que más se denuncian son las estafas. "Antes eran los secuestros virtaules, ahora tienen forma de bono, regalo como maniobra para capturar los datos del Whatsapp. Suplantar la identidad y pedir plata a los contactos. Esta con sus variantes es la más frecuente. Cambia el pretexto pero el fin es el mismo", sostienen desde la policía.

"Estos delincuentes saben enmascararse, pero se puede llegar a ellos. Es fundamental que se hagan las denuncias, sin borrar ni bloquear lo que esta en el dispositivo. No son grandes bandas, tienen conocimentos sobre las plataformas que les permiten realizar lo que antes era el Cuento del tío pero ahora de forma virtual", explican desde la policía.

La recomendación es la desconfianza. "Lo gratis termina saliendo caro. Nunca dar claves, códigos de validación. Y la urgencia del pedido es otro elemento que tiene que despertar las alertas, ellos van a pedir la inmediatez para poder sacar información", sostienen desde la policía.

"Lo que pasó con el link del Huevo de Pascua gratis, es lo mismo que con YPF hace un mes por su aniversario, o Correo Argentino con el envio de paquetes que no se habían pedido. Cambian el enagaño pero el objetivo es el mismo: sacar la información del celular. O van a la ingenieria social, es decir que dan la bienevinida al sitio y comienzan a hacer preguntas y terminan pidiendo datos sensibles", agregan.

Especialistas en seguridad bancaría consultados por Cronica.com.ar sostienen que los ciberdelincuentes generan páginas de turnos falsas donde derivan a un Whatsapp no vinculado a la empresa y solicitan datos. Aconsejan siempre tipear la dirección del banco. Otra forma es que se contactan a través de un perfil de Instagram falso para obtener información y estafar.

Para no caer en la trampa aconsejan no compartir claves como la clave Token o SMS a nadie. No responder preguntas sobre información personal. Verificar la veracidad de los sitios web y perfiles en redes sociales. Desde el banco nunca se van a contactar por teléfono.

Desde la fiscalía especializada en Ciberdelincuencia recomiendan: activar la función de “verificación en dos pasos” ingresando para ello, desde la aplicación, a la sección “Cuenta”, ubicada dentro de la sección “Ajustes” o "Configuración", dependiendo del modelo de dispositivo.

Si se recibe un mensaje de WhatsApp proveniente de un teléfono desconocido, es aconsejable bloquear y reportar al usuario a través de las opciones que aparecerán en pantalla.

Verificar habitualmente en qué dispositivos se encuentran abiertas sesiones de WhatsApp Web, y evitar abrir sesiones en dispositivos de uso compartido.

En caso de ser víctima informarlo rápidamente a los contactos y denunciar lo ocurrido.

Dos pasos

Es recomendable que las cuentas de redes sociales y correo electrónico tengan activas la verificación en dos pasos, lo que agrega una capa de seguridad adicional al requerir, además de la contraseña, un código generado al azar.

Para saber cómo configurar esa protección estos son los enlaces de cada servicio:

Whatsapp: https://faq.whatsapp.com/general/verification/about-two-step-verification?lang=es

Gmail: https://myaccount.google.com/security-checkup/6?gar=1&continue=https%3A%2F%2Fmyaccount.google.com%2F%3Futm_source%3DOGB%26tab%3D

Facebook: https://www.facebook.com/security/2fac/setup/intro

Hotmail: https://account.microsoft.com/security?fref=home.drawers.security.security-dashboard

Instragram: https://www.instagram.com/accounts/two_factor_authentication/

Telegram: https://telegram.org/faq/es#p-telegram-puede-protegerme-contra-todo

Twitter: https://twitter.com/settings/security

Dónde denunciar

En cualquier comisaría o fiscalía más cercana al domicilio. También puede hacerse al 911.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires también puede hacerse en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), telefónicamente al 5071-0040, por correo electrónico a denunciasufeci@mpf.gov.ar