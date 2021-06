Todavía es un misterio qué pasó con Marcela Verónica Rota (43), la mujer que fue asesinada de un tiro en el pecho el jueves pasado en la esquina de Rafaela y Díaz Vélez, en la ciudad bonaerense de Ciudadela. Aunque la familia de la víctima sostiene que se trató de un femicidio de parte de su ex pareja y padre de su hija, este aseguró que al momento del crimen estaba en su vivienda ubicada en el country privado con su actual esposa. Desde fiscalía afirman que en la causa no hay imputados y que no descartan ninguna hipótesis.

Aunque una de las teorías sobre el crimen sería la un "homicidio en ocasión de robo", el testimonio que brindó la familia de la mujer asesinada planteó la posibilidad de que su ex pareja, de quien Rota estaba divorciada hacía más de tres años y quien además había sido denunciado por violencia de género, esté involucrado en su muerte.

La ex pareja de Rota es un reconocido cirujano plástico quien tenía una restricción de acercamiento por violencia de género, ordenada por un Juzgado de Familia de La Matanza, además de causas civiles vinculadas a la cuota alimentaria de la hija que tenían en común.

Según él, ese día "no salió de su casa" en un barrio cerrado de Tigre y, para la hora del hecho, "estaba junto a su actual pareja". El miércoles este se presentaría a los Tribunales de San Martín para declarar espontáneamente y dar su versión de los hechos ante el fiscal Ignacio Correa, de la UFI N° 5, a cargo de la investigación.

Lo cierto es que aún no hay pruebas contundentes que sustenten la hipótesis del femicidio. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

Asimismo, las pericias sobre el arma que encontraron abandonada a 200 metros del lugar donde Marcela fue hallada sin vida serán determinantes para identificar huellas dactilares o rastros del asesino. De igual manera, aún buscan testigos que hayan podido ver o escuchar algo que sirva para orientar la investigación.

El crimen de la mujer ocurrió el jueves pasado alrededor de las 20 horas. Luego de dejar a su hija de ocho años al cuidado de sus padres, fue a un comercio para hacer las compras, a unas 17 cuadras del lugar del hecho. En ese lapso de tiempo, mientras la víctima iba a bordo de su vehículo, recibió un disparo en el pecho que provocó su muerte. En estado de inconciencia, perdíó el control del auto que impactó contra una casa, a muy baja velocidad.

En el lugar donde creen que ocurrió el disparo no hay dispositivos de la Municipalidad de Tres de Febrero que pudieran haber tomado al asesino, por eso intentan recuperar imágenes de cámaras privadas para intentar identificarlo.

