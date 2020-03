Luego de cuatro años de trabas, finalmente ésta semana iba a comenzar el debate oral y público por la muerte de Leticia Allo, la joven que fue atropellada por un conductor alcoholizado en 2016 en el barrio porteño de Palermo. Sin embargo, el acusado se declaró culpable y pidió un juicio abreviado para recibir la pena mínima. "Queremos Justicia de una vez por todas, estamos cansados de revivir el dolor una y otra vez", dijo la madre de la víctima a Crónica.

El suceso ocurrió el 29 de mayo de 2016 en las calles Córdoba y Bonpland, cuando la joven regresaba de un cumpleaños y el principal acusado, Ivan Prein, hijo del pastor evangélico Guillermo Prein, la embistió con su Fiat color blanco, cuando conducía alcoholizado y a más de 70 kilómetros por hora.

Pese a que el acusado no aceptó su culpabilidad durante cuatro años, decidió responsabilizarse de sus actos a útlimo momento para evitar ser juzgado por el Tribunal Oral en lo criminal Nº 27 de la Capital Federal y pidió un juicio abreviado, proceso en el cual la defensa y el fiscal acuerdan una pena que luego debe ser homologada por un juez.

En tanto, la mamá de Leticia, Mónica Pueblas, ya anticipó que rechaza la solicitud de un juicio abreviado y exige que el acusado sea juzgado en un juicio oral.

"El jueves, a través de la fiscalía, nos enteramos que el acusado pidió el juicio abreviado y ofreció tres años de prisión en suspenso y seis de entrega de su registro. No nos convenció para nada, estuvieron cuatro años mintiendo y ahora se da por culpable. Me parece fuera de lugar que éste caso termine así. El juez de la causa, Jorge Horacio Romero, nos escuchó y tenemos que esperar al viernes para enterarnos de su decisión", relató la mujer, envuelta en bronca y dolor.

Además, agregó que durante los últimos cuatro años el acusado inventó múltiples historias y negó en todo momento ser responsable de la muerte de su hija. "Primero dijo que no había pasado por el lugar pero, cuando recopilaron las pruebas, ya no pudo negarlo. Entonces, dijo que mi hija se había caído. Ahora, que saben que están en el horno, presentaron la posibilidad de juicidio abreviado", añadió.



Al concluir, criticó la frialdad con la que el acusado se muestra, aseguró que no está arrepentido de lo que hizo y expresó: "Revivo el dolor una y otra vez. Es indignante toda la mentira, la falta de compasión y consideración. Es terrible todo lo que tenemos que pasar para encontrar Justicia, mientras que atravesamos el dolor de haber perdido una hija".

Allo fue arrollada el 29 de mayo mientras cruzaba la avenida Córdona junto a sus amigos. De inmediato, la trasladaron al Hosptial Tornú y luego fue derivada al Sanatorio Los Arcos con politraumatismos y fractura de pelvis. Tras someterse a diversas operaciones durante 45 días, finalmente falleció.

En tanto, el acusado abandonó a la víctima luego de atropellarla y fue capturado por policías luego de que amigos de la víctima alertaran a un patrullero lo sucedido. Al atraparlo, el hombre negó los sucesos y su test de alcoholemia, realizado tres horas después de su detención, dio un resultado de 1,11 gramo de alcohol por litro sangre.