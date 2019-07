Una mujer denunció a un conocido de su familia por violar a su hija de 10 durante tres años en Chilecito, La Rioja. Como pruebas, aportó 33 fotos y 60 videos en que el agresor registró el delito. El acusado está detenido y enfrenta una causa por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores.

Alfredo Chade, de 61 años, era director del Museo Molino San Francisco, en esa localidad riojana, y conocido de Alejandra Arias y su hija, con quien compartía mucho tiempo juntos debido a que la mujer trabajaba hasta la madrugada.

El pedófilo solía pasear con la menor y traerla de nuevo a la casa con algún regalo para engañar a su madre, mientras que la niña estaba amenazada de muerte para que no contara sobre el abuso.

Una noche, mientras ambas miraban una película en que abusaban sexualmente de una mujer, la niña tomó coraje y le contó a su mamá que Chade, "Lelo" para sus conocidos, la violaba desde hace tres años.

La menor también le mandó audios de Whatsapp a Chade, quien los escuchó a la mañana siguiente y apareció en la casa de la nena para negar la versión. Arias no dudó en denunciarlo.

Chade, detenido por abuso sexual y corrupción de menores.

Tras ser detenido, la familia de la menor aportó una treintena de videos y más de 60 fotos que le llegaron en forma anónima pero que mostraban a Chade en las escenas del abuso (su casa en Chilecito, el museo y otra vivienda en Santa Florentina). El acusado utilizaba la cámara de selfie para grabar videos cortos, que duran unos pocos segundos a un minuto.

Con ese material, la doctora Virginia Illanes y la fiscal Analía Alcaraz, del Juzgado de Instrucción Nº2, cambiaron la situación procesal del abusador, quien podría recibir una condena de 30 años. Además comenzar una investigación debido a su posible involucramiento en una red de distribución de pornografía infantil.

El acusado.

Al ser indagado, Chade negó a hacer declaraciones. Su abogado, Rafael Ocampo, en tanto, trazó una defensa que busca poner en duda la veracidad de los videos, por lo que la Justicia puso a peritos oficiales y de parte a analizar el material.

"Chade tiene 61 años y no se vuelve degenerado a esa edad. Cuando es degenerado es de chico, no espera a ser tan viejo. En este asunto hay una tergiversación de las cosas. Yo aseguro que Chade no es una persona ni maniática, ni obsesiva, ni degenerada", señaló Ocampo.

Por su parte, la querella de la familia solicitará agravar la situación procesal del agresor debido a que violó a la menor en reiteradas oportunidades.