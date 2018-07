Karina. Pudo relatar su doloroso presente ante las cámaras de Crónica.

, madre de, los jóvenes atropellados por un hombre de 36 años que se trasladaba a bordo de su coche Volkswagen Senda por la localidad bonaerense de Adrogué, habló cony expresó su dolor tras la muerte de sus hijos.La mujer manifestó su pesar y confesó que el dolor es tan grande que "se te paraliza la vida y el tiempo se detiene, no hay más explicación". Además, recordó que ahora comprende a la agrupación "Madres del Dolor" quienes "hablaban de que te nace una fuerza superior que busca justicia".Luego, Karina replicó lo mismo que su esposo en relación al deseo de que le devuelvan los cuerpos de Alfredo y Marciel: "Como madre quiero que me devuelvan a mis hijos para darle la despedida final. Yo quiero a mis hijos, es lo único que quiero", asumió entre lágrimas la mujer.A su vez, Karina le dedicó unas palabras al asesino,, quien además de darse a la fuga tras atropellar a Alfredo y Marciel, intentó matar al único testigo del caso."No sé si vas a poder vivir con lo que hiciste, me robaste a mis hijos, que dios te perdone", aseguró la mamá de las víctimas. "A mí ya me mataste, no me importa, voy a seguir como pueda", agregó."Me pregunto si vas a poder vivir con lo que hiciste. Si vas a poder llevar en tu alma, en tu ser, que me robaste a mis hijos. Que dios te perdone, porque mi vida me la arrancaste, a mí me arrancaste la vida", aseveró Karina.Por último, la mujer reconoció el afecto de sus allegados. "Agradezco a los vecinos, al amor de la gente que conoció a mis hijos. Gracias".