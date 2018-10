Jorge, un auxiliar docente del jardín de infantes "Nunca Más", ubicado en el barrio San Jorge de Villa Domínico, partido de Avellaneda, fue denunciado ante la justicia por la madre de un menor que concurre a esa institución, y la causa fue caratulada como abuso sexual, informaron este miércoles fuentes policiales.



El Centro San Jorge Jardín Comunitario "Nunca Más" está ubicado en la calle Baradero al 4000, de la mencionada localidad del sur del conurbano bonaerense.



La denuncia fue radicada el último lunes, a las 20 horas, en la comisaría de la Mujer y la Familia de Avellaneda por una joven de 24 años, madre de un alumno del jardín, quién manifestó que su hijo le había dicho que el "señor" lo manoseó en sus partes íntimas y que le dolían.



La causa fue caratulada como "abuso sexual" e interviene la Unidad Fiscal número 2 y el Juzgado de Garantías de turno a cargo del fiscal Mario Prieto.



También se dio intervención al centro integral de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y se puso a disposición un gabinete interdisciplinario para asistir al menor, de acuerdo a las fuentes.



Por su parte, Olga Palavecino, abuela de una niña de dos años que concurría al establecimiento, dijo que habría más denunciantes contra el auxiliar del jardín "Nunca Más".



"Por ahora fueron tres las madres que denunciaron. Una de las mamás que tiene una hija de cuatro nos confesó que cuando llegaba a su casa, se bajaba los pantalones y al preguntarle por qué hacía eso, ella decía: `Como dice Jorge (el auxiliar denunciado) shhh, calladitos la boca`", relató Palavecino.



La nieta de Olga no concurría al establecimiento hace diez días porque estaba enferma y su nuera se enteró de las acusaciones contra el auxiliar a través del chat de padres y madres.



"Los directivos tuvieron una reunión con los padres ayer (martes) y les comunicaron que desvincularon a este hombre, pero algunos apoyan a los padres y otros defienden a la institución", detalló la mujer, que contó que su nieta no habría sufrido abusos ,de acuerdo a los especialistas que revisaron a la nena.



Agregó: "Estas cosas no pueden pasar, hay que denunciar y regularizar estos jardines".



Los padres se concentraron en la mañana de esta jornada en la sede del Polo Judicial de Avellaneda, desde donde aseguraron a Crónica HD que el acusado, al que identificaron con el apodo de Chuqui, manoseaba a los chicos y en algunos casos sospechan que también se masturbaba en presencia de los menores.

De acuerdo al relato de los padres, los pediatras de al menos dos menores pudieron constatar algunas de las lesiones derivadas de estos presuntos abusos.