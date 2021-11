Carlos Walter Molina, financista de 34 años, fue hallado asesinado de un disparo en el pecho y golpeado en un departamento Almagro, donde solo había un sillón y una heladera. Había sido convocado por una mujer para realizar una transacción relacionada a la venta de dólares.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de robo a pesar de que se encontró dinero en poder de la víctima. En el bolsillo tenía 34 mil pesos y 100 dólares. En su auto otros 98 mil pesos. No descartan que haya llegado al lugar con una cifra superior, que se la hayan robado y le hayan dejado algo con el objetivo de desviar la investigación.



El hecho fue denunciado la noche del viernes por familiares del financista. Molina había sido citado al departamento “C” del piso 10 de un edificio ubicado en la avenida Díaz Vélez al 3700. Fue hasta ahí en su Chevrolet Onix, que dejó estacionado a pocos metros del edificio.

Los peritos que examinaron el cuerpo domingo por la mañana determinaron que llevaba más de tres horas muerto.

Molina poseía una financiera y realizaba inversiones con acciones de distintas empresas. Y había sido citado ahí por clienta llamada Camila para hacer una trasacción en dólares.

Tras la denuncia de la familia, personal de la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad recibió una orden de la Fiscalía Criminal y Correccional 36, a cargo de Marcelo Munilla Lacasa, para ir al lugar donde el financista había sido citado.

Los efectivos encontraron a Molina muerto con un disparo en el pecho y con signos de haber sido golpeado. María Belén Pérez, pareja de Molina, dijo que el último contacto que tuvo con él fue “alrededor de las 16” y que desde las 18 ya no le respondió los mensajes y llamadas.

“Revisamos la computadora y vimos que había buscado la dirección de ese edificio en el Google Maps. Fuimos hasta el lugar y tardaron 16 horas en entrar quizás si entraban antes podían tener un panorama diferente”, sostuvo la mujer.



Contó que su pareja trabajaba como despachante de Aduana, que era licenciado en Comercio Exterior y que desde hacía dos años tenía una financiera con varios clientes y daba cursos de dónde y cómo invertir dinero.



Sobre la mujer con la que se iba a encontrar el viernes por la tarde, Molina la había descripto como “una buena clienta” y le dijo que le había presentado “una buena oportunidad laboral”.



“A mí me comentó sobre esta clienta, era una mujer, pero no sé si la había visto antes, no me lo mencionó”, sostuvo Pérez.

Mary, la madre del financista, dijo a Crónica HD que sospechan del encargado del edificio porque le dijo a la policía que el departamento donde se cometió el crimen estaba deshabitado.