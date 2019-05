El mes pasado, tras un incidente de tránsito en Constitución, un taxista agredió a un automovilista que viajaba con su mujer. En un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede ver cómo el chofer invitaba a pelear al otro hombre. "¡Bajá porque te mato!", amenazó en aquel entonces.

Finalmente este lunes por la noche, la Policía de la Ciudad detuvo al agresor. El hombre, llamado Eduardo Klum de 27 años, fue demorado y puesto a disposición de la Justicia. Además, le habrían suspendido preventivamente la licencia de conducir.

El hecho sucedió el sábado 6 de abril, por la tarde, en la esquina de Lima y Juan de Garay del barrio de Constitución. Allí Horacio, que viajaba junto a su esposa, le recriminó una maniobra a Klum.

"Había un taxi parado y él se frena a hablar con otro taxista. Justo ahí me frena de golpe y yo le freno. Cuando lo paso, le toco bocina como diciendo '¿cómo me frenás así?'. Ahí salió a correrme, me tira el auto, yo le tiro un manotazo a la puerta del acompañante. Yo sigo. Me pasa y en el semáforo me gira el auto como queriendo cruzarse y lo esquivo; me corre dos cuadras más y yo le freno el auto como para no dejarlo pasar. Y bueno, cuando doblo a la derecha, me agarra el semáforo y ahí es donde me hace todo esto", relató Horacio.

En el vídeo grabado por la esposa del automovilista, se ve como Klum intenta romper el vidrio del auto y luego, invita a Horacio a pelear: "¡Bajá porque te mato, hijo de puta!". El desenlace del vídeo muestra como el taxista golpea con sus puños, reiteradamente, la puerta del auto.

El material fílmico sirvió para que la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N 12 inicie las tareas de investigación para encontrar al taxista. Recién este lunes, Klum fue identificado por personal de investigaciones de la Comuna 1 de la Policía de la Ciudad en la zona de la parada de taxis de Retiro. Allí, el chofer fue rodeado para que no se diera a la fuga, en la intersección de la Avenida José María Ramos Mejía y Antártida Argentina. Acto seguido, fue demorado acusado por "daños".