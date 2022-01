La de Luis Vitette Sellanes es una vida de película. Tanto es así que su golpe más audaz, el asalto al Banco Río de Acassuso, terminó con un largometraje dirigido por Ariel Winograd y protagonizado por Guillermo Francella, Diego Peretti y Pablo Rago, entre otros actores.

Pero a 16 años de aquella calurosa tarde de enero de 2006, ya purgada su condena, el uruguayo (devenido en comerciante y dueño de una joyería en su Uruguay natal) desnudó a través de las redes sociales algunas viejas diferencias con sus compañeros en aquel golpe.

"Hoy hace 16 años que salí por esta tapa de las calles Libertad y Tres Sargentos, rico y libre. Terminé pobre por un rastrero y preso por dos delatores", tuiteó Vitete, con una foto de la alcantarilla de desagüe por la que los ladrones escaparon de la sucursal bancaria ubicada en Avenida del Libertador y Perú, a varias cuadras del lugar. El perfecto conocimiento de la red pluvial subterránea sirvió para que los delincuentes escaparan sin que la Policía se enterara.

En algunas contestaciones del curioso diálogo que mantuvo con sus seguidores (son casi 30 mil), Vitette identificó entre sus acusados a Fernando Araujo, al que catalogó como el ideólogo del golpe. "Araujo se quedó con joyas de algunos de los compañeros y se quedó con los derechos de la película. Eso en el argot se dice 'Rostrero'", explicó.

Además incluyó en el blanco de su indignación a Sebastián García Bolster, otro que integró la banda. "Siempre un "fisura" "pastabasero" como Fernando Araujo se queda en la chiquita de la rastreada y se pierde de la grandeza del respeto. Sebastian Garcia Bolster prefirió la "delación" a morir callado como indica el buen preceder tumbero", señaló.

Sus seguidores consideran a Vitette más una celebridad internacional que un ladrón vulgar. "Qué maestro", "Mis respetos" y "El tuit del año, aunque recién sea 13 de enero" fueron algunos de los comentarios a sus posteos.

El hombre se mostró tan agradecido como divertido y retuiteó gran parte de las contestaciones recibidas. De paso Vitette aprovechó para promocionar su libro "El Robo del Siglo", en el que cuenta los hechos en primera persona. "Aquí hay detalles verdaderos y no la pedorrada que contó el libretista Alex Zito en la película. No lo arrobo porque me bloqueó", chicaneó.

Quiénes integraban la banda del robo al Banco Río de Acassuso

Además de los tres citados, fueron condenados por el robo Julián Zalloechevarría y Rubén de la Torre. Fue la esposa de este, Alicia Di Tullio, la que alertó a la Policía, al darse cuenta de que su marido la iba a abandonar para irse con su amante. Fue un aviso providencial ya que transcurrido un mes del robo, los investigadores no tenían ninguna pista de lo ocurrido.

En cuanto al botín, se cree que los delincuentes se llevaron del banco 19 millones de dólares, tras violentar las cajas de seguridad. Sin embargo, sólo se recuperó alrededor de un millón.

Lo más notable es que el golpe se ejecutó sin ningún disparo. Más aún, nunca se pudo comprobar que las armas que llevaban estuvieran en condiciones de disparar y eso sirvió como atenuante para las condenas. Así lo confiesa el risueño cartel que dejaron en la bóveda de seguridad y que los agentes encontraron varias horas después, cuando por fin se decidieron a ingresar al banco: "En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es sólo plata y no amores".