Cronica.com.ar accedió a un audio exclusivo del caso de Nahir Galarza, la joven de 22 años que fue condenada a prisión perpetua por cometer el homicidio de Fernando Pastorizzo en 2017.

En el registro, el cual no tiene validez legal, se escucha el relato de una amiga de Galarza que se iba a presentar en el juicio y finalmente no lo hizo por temor a la integridad de su familia y de ella misma. Ya que, según denunció, debido a las amenazas de muerte que recibía hasta tuvo que mudarse de localidad.



En el testimonio que brinda la compañera de Nahir, cuya identidad se mantiene en reserva para preservarla, se reflejan los presuntos maltratos que Galarza habría sufrido de parte de Fernando Pastorizzo, a quien mató de dos balazos el 30 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú.

Pese a que en un primer momento Nahir, se enojó por el silencio por el que optó su amiga, luego ella le pidió disculpas por la decisión que tomó y se volvieron a hablar.

En el audio se escucha la voz de la chica que menciona cómo comenzó su amistad con Galarza, vínculo por el que fue testigo directo de varios episodios violentos que Pastorizzo y ella habrían protagonizado: "El año que la conozco a ella, fue el año que ella lo conoce a él, un tiempito antes, porque lo conoció cuando ella organizó su fiesta de 15".

En su testimonio da constancia de la relación "demasiado tóxica" que ambos habrían tenido. "Él no la dejaba en paz. No es por defenderla a ella, pero vi cosas muy feas de parte de Fernando, es más siempre ella tenía el celular apagado, nunca le llegaban los mensajes y era porque él no paraba de llamarla. Le dejaba decenas de mensajes. Entonces ella usaba el celular de la mamá y yo la llamaba ahí. Él la llamaba todo el día”, dice.

En el mismo registro cuenta cómo era cuando salían al boliche "Bikini" los fines de semana. "A las tres de la mañana Fernando se quedaba con nosotras para que Nahir no estuviera con otros chicos. Él no soportaba que ella fuera así", dice.

Y reitera: "Los dos tenían una relación tóxica, porque ella tampoco tuvo las herramientas para dejarlo ir. Yo sabía que iban a terminar mal porque no podían ponerle un fin. El siempre la volvía a buscar o siempre pasaba algo por lo que se volvían a hablar. No cerraban ese ciclo".

En esa línea, en el audio expresa que "siempre estaban discutiendo". "Muchas veces se decían de todo, se gritaban de todo, o él le tiraba un pancho y al final terminaban llorando abrazados en el piso de la pista. Estar cerca de él cuando ellos tenían peleas no eran nada lindo. Terminaban con mucho desgaste. No entiendo como no buscaron ayuda. Él no la podía soltar", manifiesta.

Mientras tanto, Nahir superó los 1.300 días de encierro. En diálogo con cronica.com.ar su abogada Raquel Hermida Leyenda asegura que su defendida "tiene menos derechos que cualquier imputado de femicidio" en la cárcel de mujeres de Paraná, donde cumple condena.

Tal es así que la falta de aplicación de perspectiva de género en su caso es el reclamo principal planteado ante la Corte Suprema de Justicia que determinará si revoca o confirma la condena a prisión perpetua que recibió la joven homicida.