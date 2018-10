Un 95% de los encuestados de la ONG Defendamos Buenos Aires, afirmó que aplicaría la pena de muerte para el o los asesinos de Sheila Ayala, mientras que siete de cada 10 haría justicia por mano propia.

Luego del terrible crimen, el abogado Javier Miglino y la ONG que encabeza Defendamos Buenos Aires con sus más de 120 colaboradores realizó una encuesta en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano que arrojó estos números.

El estudio abarcó 35 puntos en Capital Federal y 35 en el Conurbano.

“Se le planteó a los vecinos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, de ambos sexos y mayores de edad, que ante l. posibilidad de presenciar la comisión de algún tipo de delito contra un menor, de 0 a 17 años, entre ellos amenazas, coacción, lesiones, robo, hurto, violación, secuestro y homicidio. ¿Qué actitud tendría?”, detalló Miglino.

En ese sentido, el abogado agregó: “A partir de esa temática se hicieron preguntas: ¿llamaría a la Policía?; ¿pediría ayuda . cualquier persona cercana?; ¿tomaría justicia por mano propia. incluso dañando al agresor, conforme Artículo 34 del Código Penal?; ¿actuaría de forma indiferente siguiente mi camino?”.

Las opciones votadas por los 1.905 entrevistados fueron las siguientes:

1- Llamaría a la Policía 22%

2- Pediría ayuda a cualquier persona cercana 10%

3- Tomaría justicia por mano propia, incluso dañando al agresor 68%.

4- Actuaría de forma indiferente siguiente mi camino 0%.

“Por otro lado y ya en el límite de la paciencia de los entrevistados, se les hizo una última pregunta. Esta vez s. enfocados en casos como el de Sheila Ayala: ¿usted es partidari. de la pena de muerte para casos de secuestro, abuso y homicidi. como el padecido por Sheila Ayala? Por un abrumador 95%, la respuesta fue Sí”, indicó Miglino.

“’A partir de aquí podemos elaborar muchas conclusiones per. creemos que hay dos que hablan por sí solas de los argentinos. No toleramos bajo ningún punto de vista que los menores sean objet. de delitos, llegando a arriesgar la propia vida para evitarlo . que las autoridades policiales y judiciales no están a la altura de estos hechos, porque solo el 20% de los entrevistado. admitió que llamaría la policía”, precisó.