La confianza del consumidor volvió a caer durante abril

La confianza del consumidor registró en abril una de las caídas más bruscas de los últimos tiempos, con una retracción mensual del 5,68% e interanual del 10,12%, según el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

El derrumbe porcentual mensual es el más pronunciado desde agosto de 2025, en momentos previos a la mala performance del oficialismo en las legislativas bonaerenses, donde Fuerza Patria superó a La Libertad Avanza por 13 puntos de ventaja.

El detalle por regiones y por ingresos del ICC (Índice de Confianza del Consumidor) dejó en evidencia un mayor descontento entre los habitantes de las provincias y los de menores recursos económicos, aunque las caídas en las mediciones se dieron en todas las categorías evaluadas por la casa de estudios.

La importancia del informe radica en que, junto al Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), el ICC guarda estrecha vinculación con las expectativas electorales de los oficialismos de turno, con una correlación entre sus niveles y el desempeño en los comicios. Por ejemplo, la performance libertaria en las elecciones nacionales de octubre de 2025 se correspondió con un alza del 6,3% en la confianza del consumidor.

Desde entonces, el ICC mostró un salto del 8,8% en noviembre y, salvo la suba del 2,2% en enero, el resto de los meses cerraron con descensos del 1,1% en diciembre, 4,7% en febrero, 5,3% en marzo y 5,7% en abril.

Regiones e ingresos

Las caídas del índice se dieron en todas las categorías, pero la clasificación regional mostró una baja más pronunciada en el interior, con un descenso mensual del 10,57%, mayor al registrado entre los consumidores de CABA (-6,69%) y mucho más en relación con los del conurbano (-1,53%).

A pesar de haber mostrado la retracción más pronunciada, los consumidores de las provincias continúan exhibiendo el índice más elevado (45,35 puntos), en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo entre las tres regiones (36,82 puntos).

Hay un mayor descontento entre los habitantes de las provincias y los de menores recursos económicos.

En cuanto a la clasificación por nivel de ingresos, la brecha entre los hogares con ingresos bajos y altos fue ostensible, con descensos que fueron respectivamente del 12,60% y el 1,80%. En este caso, los hogares con los ingresos más elevados volvieron a exhibir un nivel superior de confianza, con 42,57 puntos, contra los 35,50 de los de ingresos inferiores.

Por subíndices, en tanto, la caída más marcada se observó en Bienes Durables e Inmuebles (-9,51%), seguida por Situación Macroeconómica (-4,30%), mientras que Situación Personal registró la disminución más moderada (-3,96%).



