Milagros Gómez festejaba Navidad con sus primitos menores de 10 años cuando una bala perdida le impactó en la parte trasera del cráneo y le provocó "un daño irreversible" en el cerebro, relató Brian, su cuñado, a Crónica HD. "Está así por uno que festejó con su locura y terminó con la vida de Mili", agregó el joven en la puerta del Hospital Mariano y Luciano de La Vega, donde está la chica en terapia intensiva.

El trágico hecho ocurrió apenas unos minutos después de las 00 del miércoles cuando la adolescente de 14 años cayó desvanecida en el patio de su casa, ubicada en Shakespeare y Florencio Varela, en el barrio Lomas, en la localidad bonaerense de Moreno.

Los familiares pensaron que era un golpe, nunca imaginaron que Milagros se desplomó por el impacto de una bala perdida hasta que fue atendida en hospital, donde la intervinieron para quitarle el proyectil alojado en la parte trasera de su cabeza, apenas unos centímetros arriba de la nuca.

"Ella está grave. El daño que tiene en su cerebro es irreversible y que no puede hacerse nada. Ahí está por uno que festejó con su locura y terminó con la vida de Mili", manifestó Brian, conmocionado, y agregó: "Es un desastre. Está con respirador y la bala está muy dentro de su cerebro. Ellos no pueden hacer nada pero tampoco nos dan el traslado para que puedan tratarla en un hospital mejor. Tampoco nos dieron un parte médico. No sabemos si está bien, si sigue con vida. Estamos desesperados".

Por el hecho, la policía detuvo un sospechoso y le secuestraron un arma de fuego, que será peritada en las próximas horas, según ordenó la fiscal Luisa Pontecorvo, a cargo de la UFI Nº3 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.

Brian relató que los vecinos vieron a una persona descargando la pistola al aire y apuntaron a que sería él quien hirió a Milagros. "Entre 7 y 8 vecinos declararon que vieron a esta persona con una pistola y disparando al aire. Dicen que es policía. Es una mezcla de bronca, impotencia, todo junto porque podría haber sido ella o sus primitos que tienen entre 4 y 5 años. Hay muchos chicos en el barrio", expresó.