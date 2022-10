El viernes se cumplieron dos meses que el futbolista Ezequiel Cirigliano, de 30 años, fue detenido por la Policía por poseer una pistola 9 milímetros. Desde entonces permanece tras las rejas en la comisaria 1 de Caseros, donde está hacinado en una celda con dieciocho presos, por lo que su madre, Flavia Medina, le ruega a la Justicia "que lo liberen" para poder llevarlo a una clínica y que reciba un tratamiento médico por la "profunda depresión" en la que está sumergido el último tiempo.

En diálogo con cronica.com.ar, Flavia contiene las lágrimas y entre sollozos describió a Ezequiel, el mayor de sus tres hijos, como un "nene feliz, que fue criado con mucho amor". "Le gustaba el fútbol desde siempre. Él se dormía con la pelota bajo el brazo", recordó sobre su hijo, que la convirtió en mamá a sus 18 años. Pero con los años se sumió en una "depresión muy grande de la que no pudo salir".

En el 2013, recibió el primer golpe duro tras su salida brusca de River Plate, por una discusión que había mantenido con el representante. Ese cimbronazo se acentuó con mayor fuerza, unos años después, precisamente en el 2016, cuando su papá Adrián falleció en Tucumán.

"Lo terminó de matar la muerte del padre, pero hasta ahí siempre lo había podido manejar", remarcó Flavia.

Según contó la mamá del deportista, el extenso aislamiento por la pandemia de coronavirus fue el detonante que terminó con la poca estabilidad emocional de su hijo mayor.

"Hacía diez años que está con una depresión muy grande, pero después de la pandemia no la pudo manejar", sostuvo.

Desde entonces, la vida emocional de Ezequiel cayó en picada, tal es así que en febrero pasado había firmado un contrato prolongado en Italia, pero "no aguantó más y en mayo se volvió". "Hacía dos meses que no aguantaba más", expresó.

Cómo fue que Ezequiel Cirigliano terminó detenido

En medio de ese delicado estado emocional en el que se encontraba Ezequiel, ocurrió el episodio por el que terminó detenido el pasado domingo 14 de agosto, en Caseros, Tres de Febrero. Según consta en el expediente, Cirigliano mantuvo un intercambio con un vecino, el cual no habría pasado a mayores. Fue a las 23:30, en Olavarría al 3800. Luego, el dueño de casa llamó al 911 y fue ahí que la Policía, además de "darle una golpiza", detuvo al ex futbolista.

"Él jamás entró en la casa de nadie, ni robó, toda la vida jugó al fútbol, no necesita robar", expresó Flavia, quien manifestó que el delito por el que está detenido es que al momento en que fue arrestado tenía un arma encima. "El arma no era para cometer un hecho delictivo, sino para lastimarse, él le había dicho al Perito psiquiatra que se quería morir, que no quería vivir más", relató entre lágrimas.

Tal es así que desde ese episodio permanece detenido, aunque aún no fue condenado. Mientras que su estado emocional se agravó.

"Está muy mal, depresivo, lo veo una vez a la semana, está muy angustiado. Me pide por favor que lo saque de ahí", manifestó Flavia, y agregó que "está realmente muy mal", ya que "extraña mucho" a sus dos pequeños hijos de 7 y 4 años.

En esa línea, destacó el apoyo y la colaboración que recibió de parte de Matías Almeyda, ex entrenador de Cirigliano en River Plate, quien le gestionó una terapia con una psiquiatra, aunque las sesiones se dan en condiciones que no serían las mejores, ya que según puntualizó Medina, se realizan a través de una reja delante de los demás internos. "Está con 18 presos en un lugar que es para ocho", añadió.

"Estoy desesperada porque es la oportunidad para poder llevarlo a la clínica y que empiece un tratamiento médico", dijo la mamá del ex jugador de River, en diálogo con este medio.

Por eso no hay lunes que Flavia no concurra religiosamente a la comisaría primera de Caseros, para llevarle a su hijo un bolso repleto de "milanesas, pan, facturas, sandwichitos de miga, y bebidas", sin embargo, sostuvo "que no lo puede ver más así".

"No sé porque no lo liberan, porque saben que no es un delincuente", sentenció la mujer, mientras espera que los jueces de cámara decidan cómo sigue el destino de Ezequiel.

"Tengo fe que voy a tener una buena noticia", concluyó.