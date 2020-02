La tía de Marianela Lorelei Rivera (23) y hermana de María Laura Rivera (46), aseguró a Crónica HD que ambas mujeres fueron asesinadas a balazos delante de dos menores, de 2 y 13 años, y que el femicida "quiso matar a su propio hijo", pero que el proyectil sólo "le rozó la oreja". "Cuando salí a agarrarlo, me gatilló dos veces y no me mató porque no le salieron las balas", detalló la joven sobre el macabro doble femicidio que conmocionó a Ingeniero Budge.

Todo comenzó cerca de las 22.30 del pasado martes cuando Miguel Alexander Sosa (27), ex convicto y ex pareja de la joven de 23, ingresó a la casa donde vivían las víctimas, ubicada en Manuel Pedraza 3712, en el barrio Olimpo, "sin que nadie de la familia se diera cuenta y las encerró en la pieza", donde les disparó varias veces hasta matarlas, contó Ramona, madre de María Laura y abuela de Marianela, en diálogo con Crónica HD.

"Escuchamos los tiros y cuando salimos, las habían matado ya. La policía y la ambulancia tardaron como una hora en llegar", relató la mujer, visiblemente emocionada, y denunció: "Sosa tiene la costumbre de entrar y salir de la cárcel: estuvo un año, salió, lo volvieron a meter porque le pegó a mi nieta, su familia pagó y salió y mató a mi hija y mi nieta".

Tras el crimen, el acusado escapó con una auto Volkswagen Suran gris, propiedad de la ex pareja, que estaba estacionado frente al domicilio. Horas más tarde, Sosa fue atrapado en las calles Rivadavia y Falucho luego un allanamiento en la misma zona de Ingeniero Budge.

Los policías encontraron el auto robado estacionado en las calles Machaca Güemes y Cabo Correa, muy cerca del domicilio del ahora detenido. El arma usada en el hecho, en tanto, fue encontrada tirada el jardín de una casa vecina en el mismo vecindario.

.

"El marido de mi hermana lo agarró porque la policía no hizo nada", afirmó Brenda, tía de Marianela y hermana de María Laura, quien detalló que Sosa asesinó a sus familiares delante del hijo de él con su ex pareja, de 2 años, y de la hermana menor de ella, de 13. "Quiso matar a su propio hijo y una bala le rozó la oreja", contó.

"Cuando salí a agarrarlo, me gatilló dos veces y no le salieron las balas. Mi hermana se me murió en los brazos. Lo que hizo no tiene perdón de Dios, queremos que Justicia y que se pudra en la cárcel, queremos protección porque estamos amenazados por la familia de él. Nos destrozó la vida. Queremos que entre y no vuelva a salir", exigió Brenda.

María Laura Rivera y su hija, Marianela.

La familiar comentó que su sobrina "recibió 14 tiros" y su hermana "unos 20 más" y que el detenido estuvo preso por "robar camionetas y autos y traficar drogas".

Y concluyó: "Sabemos que su familia lo ayudó, son cómplices. Pagaban para que salga de la cárcel y cuando volvió a caer en cana, volvieron a pagar. Si no lo hubieran dejado salir la última vez, esto no hubiese pasado. Ella lo dejaba y volvía porque él la amenazaba. Lo denunciamos y nadie hizo nada".

La causa judicial se encuentra en manos de la fiscal Fabiola Juanatey, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Femicidios del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.