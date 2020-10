Los amigos de Lucía Costa, lo joven fallecida tras la explosión del bar en San Miguel, se congregaron el la puerta del local y responsabilizaron al dueño: "Quedó 20 minutos tirada hasta que la pudieron sacar".

En diálogo con Cronica HD, Octavio contó: "Lucía trató de salir corriendo y quedó arrodillada pegada al suelo".

"El dueño es un sin verguenza. Sacaron un comunicado y un audio en el que dice que no fue nada grave. Porque la muerte de Lucía para ellos no es grave y la quemadura de una empleada tampoco", Achacó el joven.

.

El audio al que hace referencia se filtró en las últimas horas. En él se puede escuchar al propietario minimmizando la situación y culpando a los jóvenes por el accidente: "No pasó nada grave, se prendió fuego una chica".

"Él esta negando todo y nosotros estamos pagando los platos rotos y con nuestra amiga muerta", manifestó Octavio. "Sentimos impotencia y bronca, el no tuvo que ver a sus amigos prenderse fuego, así que no venga a decir que es grave o no. Es un sin verguenza y no es prudente", agregó.

Además, hay tres chicos que continúan internados con quemaduras en el pecho y uno también en la cara. "Están graves, pero estables", precisó el joven.

.

Octavio contó que están acompañando a la familia de Lucía y que su "mamá está desgarrada". Además convocó a la marcha que se realizará el próximo miércoles en frente a la municipalidad del distrito para pedir justicia.

Lucía Costa tenía 18 años y falleció el sábado por la tarde, luego de llegar al hospital con más de 40 por ciento del cuerpo quemado tras la explosión del bar Zar Burgers de San Miguel.

La joven fue junto a un grupo de amigos de la iglesia a comer al lugar. Todo transcurría con normalidad hasta que un bidón de alcohol explotó al caer sobre un artefacto que calefeccionaba las mesas, cuando una mesara intentó recargarlo.

.

Además de la joven fallecida, también hubo otras ochas personas con quemaduras de distintos grados. Cinco ya fueron dados de alta, mientras que los tres restantes continúan internados.

La causa quedó a cargo de la UFI N° de Delitos Culpososos de San Martín, que caratuló el hecho como "homicidio culposo y lesiones culposas". Hasta el momento quedaron imputados la mesera, el dueño y el encargado del local.

.