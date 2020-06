El hombre acusado de asesinar a puñaladas a su esposa de 77 años en una hostería familiar en la localidad de Escobar se negó a declarar ante el fiscal de la causa y seguirá detenido.



Fuentes judiciales precisaron que Francisco Pereyra Espasandino se negó a declarar ante el fiscal Gonzalo Ferreiros, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 5 de Escobar, por el femicidio de su esposa, María Gelpez Fernández. El caso fue primicia de cronica.com.ar.



El hombre se encuentra detenido en la comisaría Primera de Escobar y quedó a disposición de la justicia para ser trasladado a un penal bonaerense, lo que podría producirse en las próximas horas.



El hecho fue descubierto en la madrugada del domingo en una hostería familiar situada en Colectora Oeste al 1100, en dicho partido del norte del Gran Buenos Aires, donde Gelpez Fernández residía junto Pereyra Espasandino, ambos de nacionalidad española.

"Hay una femenina fallecida y no todavía no vinieron los médicos", fue el mensaje que dejó el hombre al comunicarse con el 911.



Al arribar, los efectivos constataron que la víctima presentaba varias manchas hemáticas dispersas por su cuerpo, aunque en el lugar no había otros signos de violencia.



Los voceros detallaron que en poder del sospechoso se hallaron entre 20 y 30 cartas en las que, al parecer, manifestaba sus intenciones de matar a su esposa producto de otras relaciones amorosas que tenía la mujer.



Según el resultado preliminar de la autopsia practicada al cuerpo, además de la herida en el cuello, la mujer sufrió otra de similares características en el tórax, añadieron los informantes.



En tanto, la nieta de la pareja reveló a los investigadores que sus abuelos llevaban más de 50 años casados y que la relación entre ellos era conflictiva.