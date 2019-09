"En medio de la noche, encontré a mi hija llorando abajo de la cama", contó el padre de la nena que se animó a denunciar a un mago por abusar de ella y de sus compañeros en un jardín de Lomas de Zamora. Un grupo de padres se concentró a reclamar justicia en la puerta del establecimiento y dieron detalles del calvario en diálogo con Crónica HD.

Sebastián, padre de la nena de 6 años que se animó a revelar lo que estaba sucediendo en el Jardín N° 917 situado en Pedro Mascagni 395 del barrio Portela, del mencionado distrito, relató el terrible momento en el que su hija contó las aberraciones a las que fue sometida por parte del acusado, el mago Paulo, de 34 años.

"El último viernes reté a mi hija porque no quería comer. Además, su comportamiento nos estaba preocupando: quería cortarse el pelo, no quería volver al jardín y pedía que no la llamen más por su nombre. Como todo padre, la reté. Sin embargo, en ese momento, empezó a llorar desconsolada como un bebé", dijo.

Continuó: "Le pregunté que le estaba pasando y me dijo que el mago la amenazó con un cuchillo. Ese hombre le dijo que, si hablaba, nos mataría a mi y a su madre". El hombre intentó calmar a su hija y, cuando lo logró, siguió investigando.

"Este hombre le metió el dedo en la boca, le bajó el pantalón, la manoseó, le puso un cuchillo en la garganta, la amenazó de muerte. Además, le puso un chicle en la boca con una sustancia rara que la dejó alucinando", agregó.

Tras escuchar las terribles declaraciones, el hombre realizó la denuncia e informó la situación a padres de otros alumnos, quienes interrogaron a sus hijos y ratificaron la temible historia. Pese a que luchan por obtener justicia, las autoridades del colegio no dan ninguna respuesta y el acusado permanece en libertad.

En tanto, los nenes sufren de las consecuencias del ataque sexual. "Encontré a mi hija llorando abajo de la cama, mi nena tiene 5 años. Desde que este hombre la abusó, su personalidad cambió completamente", detalló angustiado Sebastián.

Al concluir, pidió la desvinculación de empleados del instituto, expresó que "esta gente no está capacitada para cuidar nenes", envió un mensaje al perverso que abusó a los alumnos: "Ese hombre debe entregarse en la comisaría. A un nene no se lo lastima. Lo mandamos al colegio para que lo eduquen, no para que sean sometidos a estas aberraciones".