La nena wichi de 11 años que fue abusada sexualmente y con un embarazo de 23 semanas fue trasladada desde Juan José Castelli al hospital Pediátrico de Resistencia “para su control”, confirmó este viernes una fuente de la cartera sanitaria provincial.



“Su estado de salud es bueno y el lunes pasaría al hogar de tránsito "Teresa de Calcuta" y continuará con controles pero su estado será ambulatorio”, se informó escuetamente.



Esta situación fue detectada a principio de mes por un agente sanitario en el paraje Techat II y comunicado a la directora del hospital de Miraflores que denunció la situación ante la Fiscalía Penal de Juan José Castelli.



Hasta que intervino el Ministerio de Salud la menor no tuvo ningún control del embarazo y tampoco nada se sabe sobre las circunstancias en que fue abusada sexualmente.



Aunque el caso es tratado por dos ministerios del Poder Ejecutivo chaqueño no se brindó ninguna información oficial sobre el estado de salud de otra menor wichí abusada, esta vez de 11 años.



El 7 de noviembre pasado se produjo el deceso de la nena wichi de 13 años que dio a luz a un bebé prematuro, en el hospital “Julio C. Perrando” de Resistencia, donde estaba internada, debido a un cuadro de desnutrición, neumonía e infección, informaron fuentes del gobierno provincial.



Entonces el Ministerio de Salud de la provincia informó que la pequeña paciente indígena murió por un "fallo multiorgánico" debido a su complicado cuadro.