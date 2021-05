Leonardo Alvarado fue detenido por vender vacunas de Sinopharm contra el coronavirus en la localidad bonaerense de Berisso y en un audio que trascendió, afirmó que llevaban adelante esa acción por fuera de la ley, ya que hacía cuatro meses que no cobraba su sueldo.

El ministro de salud bonaerense, Daniel Gollan, habló este martes en conferencia de prensa sobre el escándalo, desmintió la versión del apresado y mostró un documento en que se comprueba que le estaban pagando los haberes en tiempo y forma.

"Nosotros estamos en un conflicto en el que no nos pagan hace 4 meses, ya. Vamos todos los días a laburar, hacemos lo que tenemos que hacer y no nos pagan. Esto lo hacemos por eso nada más, pero no nos gusta", había dicho el detenido en el audio que se viralizó en el que ofrece las inoculaciones a 5000 pesos.

Gollán respondió a esas acusaciones y afirmó que se trata de "una persona que trabajaba como becario en la parte de logística del vacunatorio"

"Esta persona dijo que había hecho eso porque no había cobrado, acá tengo el recibo de pago correspondiente de la beca correspondiente, la persona cobró", añadió en plena conferencia de prensa.

"En apariencia lo que hacía esta persona se guardaba frasquito y los llenaba con alguna sustancia y estafaba a la gente. Se lo detuvo y tendrá que pagar las consecuencias. Es un hecho deleznable", dijo.

El documento que muestra lo que cobró Alvarado.

A Alvarado, de 48 años, quien está acusado de "hurto agravado y tentativa de estafa", le encontraron 8 ampollas de Sinopharm, además de otros elementos médicos, al momento de ser apresado por miembros de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de Plata, quienes simularon ser compradores del medicamento.

Daniel Gollan habló del hombre que vendía vacunas contra el coronavirus en Berisso

