Vecinos de Villa de Mayo, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, están alertas a que se haga justicia por siete hermanitos abusados y torturados por su padre, que fue detenido. El aberrante caso fue dado a conocer luego de que los menores de edad perdieron todo en el incendio de su casa. "Mi viejo se tiene que pudrir en la cárcel y yo me voy a encargar de que así sea", reclamó el mayor de los chicos tras visibilizarse el caso.

El horror que vivía esta familia trascendió el pasado viernes cuando bomberos acudieron a controlar el fuego en su casa, que quedó destruida y los chicos, desamparados. Uno de ellos "se quebró y contó toda la situación frente a un oficial de la policía, incluso dando detalles de las pastillas anticonceptivas que tomaban las nenas de 13 y 15 años”, reveló una vecina.

Tras esta confesión, la denuncia correspondiente fue radicada y el padre de los menores de edad, identificado como A.J.F., fue detenido. Los chicos, en tanto, están con asistencia social.

Uno de sus hijos mayores confirmó en declaraciones a la prensa lo que ocurría con sus hermanitos, quienes les "pegaba y abusaba". "Yo no le permitía que le hiciera nada a mis hermanas, y les decía que no se acercaran a él. Llegó a encadenar a los menores porque querían jugar y salir con los demás chicos, pero él no los dejaba", detalló.

En Facebook, frente a los mensajes de vecinos y personas que acompañaban el reclamo de justicia, el mayor, L.F., exigió "ningún violador suelto nunca más". "He vivido momentos duros. La he pasado mal y bien, pero estos últimos días hice cosas que me costaron la vida y tuve que tomar decisiones dolorosas por el bien de los que amo. Siempre firme, siempre fuerte, pero hoy más que nunca contra todo hasta el final", indicó en un posteo esta semana.

"Esta pelea es por mis hermanos, por mí y por cada uno de los chicos abusados en cualquier lugar, aunque sea mi viejo, se tiene que pudrir en la cárcel y yo me voy a encargar de que así sea", aseguró el joven. Y concluyó: "A mis hermanos le voy a dar la vida que siempre merecieron, gracias a todos y todas por su apoyo".