Trabajaba en el Hospital Militar al momento de los hechos.

El detenido anestesista Gerardo Billiris se negó este jueves a prestar declaración indagatoria en el inicio del juicio oral en el que está imputado por "tentativa de femicidio" y "suministro y entrega de drogas agravado".



"Voy a prestar declaración al final, más adelante", dijo el anestesista a los jueces Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y Nicolás Toselli del Tribunal Oral Federal 8, en el barrio de Retiro, cuando se sentó en el banquillo de los acusados tras escuchar la lectura de la acusación en su contra.



De camisa blanca, jean y zapatos negros, el ex anestesista de 41 años, que trabajaba en el Hospital Militar al momento de los hechos, sólo dio sus datos personales, dijo tener una hija de 7 años y habló de su madre peluquera y sus tres hermanos.



Antes de su negativa a declarar, hubo un debate por un pedido de las tres víctimas de la causa de declarar a puertas cerradas sin acusados ni público, algo a lo que se opusieron las defensas ante la solicitud del fiscal de juicio Marcelo Colombo y el abogado querellante Fernando Burlando.



El Tribunal resolvió que las víctimas, entre ellas la principal denunciante de Billiris, María Eugenia Belén Torres, declaren como testigos a puertas cerradas en las próximas horas.



"Se trata de hechos gravísimos que afectan la sexualidad de las personas. Es lógico que ellas tengan miedo a declarar frente a sus captores. Las tres hicieron el pedido concreto", explicó el fiscal Colombo.



Burlando, por su parte, remarcó que las víctimas "sufrieron ataques bestiales vinculados a la violencia de género" y llamó a no "revictimizarlas" y a darles "la importancia que tienen".



Los tres acusados escucharán a las testigos desde una sala contigua a la del Tribunal.

Billiris está acusado de atacar a golpes a María Eugenia Belén Torres, el 31 de enero de 2017 en su departamento del barrio porteño de Palermo.



En su declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Ramos, quien lo procesó y encarceló, admitió que consumía cocaína y otras drogas, dijo que a la joven la conoció en la red social Tinder y que la había visto un par de veces, en las cuales hubo siempre consumo de estupefacientes.



Sobre los hechos, dijo que esa noche consumió droga suya y que había llevado la joven y que en un momento su mente quedó "en blanco" y no recordó "más nada".



"En mi vida le pegué a una mujer, nunca le pegaría. No soy así", dijo entonces ante el juez Ramos apenas quedó detenido, tras la denuncia de la joven y pidió perdón por lo ocurrido.



Con posterioridad a esta denuncia se sumaron otros dos casos anteriores que involucraron a otros dos procesados juzgados ahora junto con él, el ex relacionista público Juan Martín Mercado y Cristopher Rosenthal Verdaguer.



A todos se los acusa de "tenencia y suministro de estupefacientes y abuso sexual con acceso carnal".