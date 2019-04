Ocurrió en el Hospital Interzonal de Agudos "José Penna". (Google Street View)

Una joven de 21 años denunció que un empleado de maestranza la habría manoseado mientras se encontraba internada en un hospital de Bahía Blanca, en tanto su padre fue demorado y posteriormente recuperó la libertad luego de haber golpeado al hombre, informaron fuentes policiales.



El hecho, según denunció públicamente la joven identificada como Mabel, habría ocurrido el lunes por la tarde, cuando se encontraba internada en el Hospital Interzonal de Agudos "José Penna", ubicado en la intersección de las calles Láinez y Necochea.

"Estaba recostada de costado en la cama y en un momento siento que este hombre viene y me toca. Yo estaba dopada. Vuelvo a dormirme, me vuelvo a despertar y siento que me vuelve a manosear. Y ahí me di cuenta de que realmente me estaba tocando", relató la joven durante un reportaje con LU2.



Fue entonces cuando tomó su teléfono y comenzó a sacarle fotos. Luego la joven llamó a su padre, quien buscó al hombre por los pasillos y empezó a golpearlo hasta que fue separado por el personal de seguridad del hospital y otros empleados.



La joven se dirigió esta mañana a dependencias de la comisaría de la Mujer de Bahía Blanca donde radicó una denuncia por el supuesto abuso.



Fuentes policiales indicaron que "el lunes a las 17 se había procedido a la aprehensión de Alfredo Esteban Islas de 64 años quien en el interior del hospital le propinó golpes de puños a José Díaz, de 41 años, quien se desempeña como maestranza".



"Por el hecho el hombre quedó demorado en el marco de la causa caratulada como lesiones hasta que este martes al mediodía recuperó la libertad en sede de Fiscalía", agregaron desde la seccional.



La directora del Hospital, Marta Bertin, señaló este martes a la prensa que luego de ser notificada por el sector de vigilancia y dirigirse al centro asistencial "se activó un protocolo de violencia interna que funciona en el Ministerio de Salud, donde en primera instancia se toman los testimonios y se hace una denuncia a la ART y policial".



Sobre el trabajador de maestranza, Bertin dijo que "hace varios años que trabaja, no tiene ningún antecedente y se encuentra internado en el Hospital Español".



En cuanto al supuesto abuso denunciado por la joven, la directora del centro asistencial afirmó que "las distintas versiones que circulan son materia de investigación" y que el " Ministerio de Salud cuenta con un área legal que se ocupa de hacer las investigaciones internas".