Un violento robo liderado por dos delincuentes armados se registró en una heladería situada en partido bonaerense de Berazategui. Los acusados golpearon a un empleado para robar la recaudación del día del local y amenazaron a punta de pistola a los clientes del lugar para sustraer sus pertenencias. El tremendo suceso fue captado por cámaras de seguridad del local.

El hecho ocurrió en una heladería situada en las calles 14 y 143, a pocas cuadras de la zona céntrica de Berazategui. Según relataron, todo comenzó cuando un hombre con aspecto "sospechoso" ingresó al local a las 20:30 de la noche, minutos antes del cierre, momento en el que tan solo había dos empleados y dos clientes en el negocio.

El acusado se hizo pasar por un cliente, solicitó un kilo de helado, eligió sus gustos preferidos y, cuando una empleada estaba sirviendo el pedido, el ladrón aprovechó el descuido, sacó su pistola y atacó al trabajador restante de el local "El Piave". En ese momento, ingresó su cómplice, también armado.

"Empezaron a gritar, me pegaron tres veces con el arma. Me golpearon en la cabeza, en la nuca y en la espalda. Mientras me amenazaba con el revolver apuntando sobre mi cabeza, me pedía la recaudación del día", contó Flavio, uno de los empleados del local que vivió el desesperante momento.

Luego de obtener el dinero de la caja registradora del negocio, los violentos atacaron a dos señoras que estaban consumiendo helados en una mesa del local. "Les robaron los celulares y, a una de ellas, le sacaron cinco mil pesos que llevaba en su cartera", detallaron.

Tras concretar el robo, caminaron tranquilamente hacia una camioneta que estaba estacionada con balizas en medio de la calle 143 y escaparon impunemente. Minutos después, se acercó un móvil policial. Sin embargo, no llegaron a tiempo para detener a los acusados, quienes permanecen en libertad.

La violenta secuencia fue captada por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran cómo el delincuente se hace pasar por cliente y, de pronto, saca un arma y amenaza a punta de pistola a uno de los empleados. Mientras tanto, puede verse el temor y la desesperación en la reacción de las dos clientas que presenciaron el robo. Luego, se observa cómo uno de los ladrones golpea con su arma al trabajador mientras su cómplice recolecta el dinero de la recaudación.

En el segundo video puede verse cómo los ladrones, uno de ellos con una bolsa de cartón en la mano, caminan hacia el vehículo que los espera en la puerta y escapan "como si nada hubiese pasado". Las víctimas exigen medidas de seguridad y que atrapen a los delincuentes de inmediato.