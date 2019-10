La conmoción sigue instalada en la localidad de Villa Tesei, en el partido de Hulingham. El barrio no sale del estupor por la terrible cara que mostró la familia Palacios, en especial Willy, el padre de familia quien asesinó a sangre fría a su propia hija Ariana.

El entramado para encubrir un crimen atroz, una nena de 5 años criada durante un mes en la misma vivienda en la que estaba enterrada su propia mamá. Una aparente vida normal pese a la desaparición de un integrante de la familia. El silencio, el quiebre... la confesión.

Crónica HD estuvo en la casa de Blanca, la vecina que vive en la casa lindera a donde ocurrió el asesinato de Ariana, se presume, el pasado 28 de agosto. "Ella hubiera pedido auxilio se ve que fue ahi adentro y no se escuchó nada", dijo la señora.

Desde la terraza de la vecina, se ve con claridad el patio donde "Willy hacía asados" y se vivía con normalidad según dijo la mujer. "No sospechábamos nada la verdad", remató. "Me da mucha pena más por la nena q no tiene mamá y va a preguntar", agregó la mujer.

Palacios sigue detenido por el asesinato de su hija, a quien habría matado luego de una discusión, se presume, porque él quería que termine su relación de Adrián, su novio desde hacía dos años. El cuchillo fue encontrado en el cuerpo de la joven, luego de ser desenterrada.