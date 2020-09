Un aberrante caso de abuso tuvo lugar el pasado 28 de mayo en Florencio Varela, a las 11 de la mañana. Eso relató Daiana, una maestra que de un día para otro, comenzó a vivir un calvario.

La joven detalló en Crónica HD los pormenores del episodio que la tuvo como víctima: "Un día salí a la calle a comprar, como a tres cuadras de mi casa me cruzan dos hombres. Me dijeron 'quedate callada' y me llevaron a un descampado".

"Abusaron de mí los dos. Me pegaron, me lastimaron", continuó el escalofriante relato de la docente, quién también confió a Crónica Policiales que "su vida cambió completamente".

Las amenazas llegaron hasta su domicilio

La muchacha cree que sus violadores son vecinos de la zona y que la conocían, porque a partir de ese día comenzó a recibir ataques en su vivienda. "No puedo salir de mi casa porque me amenazan. Mi casa parece una cárcel, tengo alambre de púas, levanté las paredes".

Daiana contó que en su casa "hacen guardia" porque un día sus agresores "intentaron meterse". "Un día intentaron prender fuego mi domicilio. No pudimos llegar a ver cuántos eran ni cómo entraron", dijo a Crónica.

.

Vanesa, la hermana de la víctima, precisó la identidad de uno de los sátiros y contó detalles de la detención del mismo. "Walter Leguizamón, fue detenido y liberado por falta de mérito, según dispuso el fiscal Claudio Cipollone, a cargo de del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Florencio Varela", aseguró angustiada.

Aún buscan lograr que los dos malvivientes permanezcan detenidos en una causa que hasta ahora fue caratulada como "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas y abuso sexual simple con robo agravado por el uso de arma de fuego".