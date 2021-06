La ciudad santiagueña deVilla Atamisqui, no sale de la conmoción por la violenta muerte de la que fue víctima Luciana Sequeira, a quien todos en el pequeño pueblo en el que vivió a lo largo de sus 17 años la recuerdan como una "nena buena y simpática".

La adolescente agonizó tres días hasta que murió el jueves pasado en el hospital Regional de la capital provincial donde estaba internada luego de ser encontrada incosciente y ensangrentada, al punto de las convulsiones, en la habitación de un hotel alojamiento. Por su muerte, un compañero de escuela está detenido, que en las próximas horas será indagado.

"La Luci", como la llamaban cariñosamente sus seres queridos, era la menor de ocho hermanos. Todos en el barrio la describen como "una nena dulce y amable", que cursaba el último año del secudario en la escuela, donde "era aplicada y le iba bien". "Se dedicaba a estudiar, nunca repitió", contó su prima, Rocío Barraza, en diálogo con cronica.com.ar.

El lunes que Luciana fue encontrada al borde de la muerte, en el cuarto de un albergue transitorio, ese mismo día por la tarde le había enviado un mensaje a Rocio, que fue mamá hace poco, en el que le decía que quería conocer a su bebé. "Me decía que me estaba esperando para conocerlo y yo no llegué a responderle", contó Rocío a este medio. En esa línea, lamentó la injusta muerte de su prima, a quien recuerda como una persona que "vos le decías que te sentías mal y no le importaba la hora, ella siempre estaba predispuesta a ayudarte, alcanzarte algo".

Aunque no tenía cien por ciento asegurado a que se iba a dedicar una vez que finalizara sus estudios, una de sus pasiones era el fútbol femenino: "Era loca por la pelota", dice Barraza. Tal es así que Luciana tenía su equipo con el que entrenaba dos veces por semana. "No salía de joda. Se dedicaba a la escuela, el fútbol, y su familia", dijo. Por eso su familia insiste en que la joven llevaba una vida sana y no encuentra respuestas al violento final que tuvo.

"Porque tanta maldad, porque la lastimaron como lo hicieron", se preguntó Rocío y aseguró que para ir al hotel alojamiento, "habrá sido engañada". "Mi prima jamás salió solo, siempre se manejó con los hermanos", contó.

Asimismo, mencionó que su tía, la mamá de Luciana "está destrozada", y se recrimina "porque la mandó a hacer las compras".

Es que todavía es un interrogante cómo llegó la joven al hotel, el lunes pasado 14 de junio. Esa tarde la víctima y su prima fueron a hacer unas compras, pero antes de ingresar al supermercado, Luciana le dijo que tenía que ir a sacar unas fotocopias que necesitaba para el colegio. Esa resultó ser la última vez que la vieron con vida.

Según el testimonio que brindó el dueño del hotel alojamiento en el que Luciana fue encontrada, ella ingresó al lugar junto a otro joven, y durante aproximadamente una hora estuvieron en la habitación. Luego, cerca de las 20, el joven salió del hotel y se fue solo, algo que llamó la atención del propietario, quien abrió la puerta del cuarto y se encontró con la terrible escena: Luciana estaba tirada, ensangrentada (mayormente en su zona genital), con golpes e inconsciente. Además, de un momento a otro empezó a convulsionar. Atónito, el dueño llamó a una ambulancia.

Sequeira fue llevada primero al hospital del pueblo pero debido a la gravedad de sus heridas fue trasladada al hospital Regional de la capital provincial, donde falleció a los tres días.

