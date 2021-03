Una mujer pide justicia por su marido y denuncia que pasó 8 meses preso en un penal sin elementos probatorios del delito, en Santa María, Catamarca.

Romina Escalada asegura que las acusaciones contra su marido, José Normando Moreno, son falsas y que los denunciantes actúan en represalia contra ella, en complicidad con el fiscal de Cuarta Circunscripción, Carlos Laureano Contreras, porque ella había denunciado a dos hombres por acoso y abuso sexual respectivamente.

En diálogo con cronica.com.ar, la mujer cuenta que a fines de 2018 su marido se vio envuelto en una persecución policial y fue detenido: "Nosotros somos jujeños. Nos fuimos a Catamarca en agosto de 2018 y en noviembre le hicieron una persecución a mi marido, le efectuaron disparos que impactaron en neumáticos, vidrios, parabrisas, casi lo matan. Cuando se baja a pedir ayuda, lo golpearon y lo torturaron".

"Estuvo preso en la comisaría y no me avisaron, me enteré por los vecinos. Lo tuvieron incomunicado y no lo pude ver por dos semanas. No me sabían explicar por qué estaba preso", denuncia Escalada.

A su marido lo acusaron por tentativa de homicidio simple, daños a una peluquería y resistencia a la autoridad, los primeros dos delitos con una diferencia de un minuto entre uno y otro: "No tiene sentido", comenta. En 2020 recibió otra denuncia por el robo de un celular en 2018 y cuenta que realizaron un allanamiento "en complicidad con el fiscal de Jujuy" y sin autorización judicial.

Escalada sostiene que en los 45 días que su marido pasó preso en el penal de Miraflores ella no tuvo acceso al expediente. "Después de un año de lucha llegué a una abogada de Capital [Silvia Barrientos] que reconoció que se trataba de causas armadas", cuenta y dice que, cuando logró acceder al expediente de la causa, corroboraron que no existían elementos probatorios que justificaran el ingreso de su esposo al penal.

"Cuando llegó a Miraflores, la asistente social dijo que no lo podía recibir sin expediente y sin documentos pero lo metieron igual. Era un preso indocumentado".

Además, afirma que falsificaron la firma de su marido antes del ingreso al penal: "El juzgado de control de garantías le tenía que leer la preventiva para trasladarlo. La audiencia fue pactada para el 19 de diciembre, lo trasladaron al penal el 17 y dicen que escuchó la audiencia el 19".

Barrientos se constituyó como querellante, la causa llegó a Apelaciones y determinaron por unanimidad la libertad inmediata de Moreno, efectiva el 6 de junio de 2019.

El calvario de Romina

Uno de los denunciantes contra su marido es el ex jefe de la mujer en una peluquería, a quien ella acusó por abuso sexual con acceso carnal. El fiscal pidió que se archive la causa por abuso que pesa contra él y, en lugar de enviarla a la Comisaría de la Mujer, la mandó a una comisaría de barrio.

"Ahora toda la comisaría sabe de la denuncia por abuso, eso debería haber sido confidencial. Me provocó daño psicológico, tuve tres intentos de suicidio", dice y advierte que el fiscal no imputa al denunciado porque es su amigo y que la increpó por no haber denunciado "en tiempo y forma" el delito. "La psicóloga me culpa y me trata de incitadora y de provocadora, yo nunca la conocí".

"Se supone que deberían investigar el hecho, no actuar a favor. El fiscal de la causa no puede ser el mismo que mandó preso a mi marido".

Por otro lado, Escalada cuenta que el hombre que acusa a su marido por tentativa de homicidio, y a quien ella previamente había denunciado por acoso sexual contra su hija, le había pedido 300 mil pesos para retirar la denuncia y que su propio abogado en aquel momento quiso hacerle firmar un acuerdo. "Entregué al fiscal todas estas conversaciones de él extorsionándome pero me dijeron que no podían contejar los chats porque su celular está dañado. Yo tengo las pruebas pero ellos no quieren investigar".

Romina hoy vive con su marido y sus hijos en Jujuy y no se siente segura para volver a Santa María. Dice que la causa contra su marido está paralizada, que no le quieren dar un defensor oficial y que el acusado por acoso sabe su dirección actual. También denuncia que no le dan los pases a sus chicos, que tuvieron que dejar su colegio en Santa María, y que le exigen a ella que vaya a buscarlos. Pide el sobreseimiento de su marido y que imputen a los culpables.

"El denunciado me mandó una carta de documento, sabe dónde vivo en Jujuy. Los que saben dónde vivo son los de la fiscalía. Esta persona puede venir y hacerme algo, me aterra cada vez que veo un femicidio en la televisión".

El 4 de marzo, Escalada denunció frente a Procuración General al fiscal Contreras por abuso de autoridad, tráfico de influencias, maltrato psicológico y persecución. Sostiene que recurrió a Procuración porque la Fiscal General no quiso tomar su denuncia contra Contreras.

"Estoy cansada, estoy deprimida, quiero que esto se conozca y que aparten al fiscal", concluye.