El ahora ex abogado del herrero jubilado Jorge Ríos, quien abatió a un ladrón que había entrado a robar a su casa, en la localidad bonaerense de Quilmes, informó este lunes en Crónica HD que se apartaba de la causa porque se sumó un abogado, Fernando Soto, que presentará una estrategia de defensa "muy distinta a la visión que del derecho tiene este letrado".



De esta manera, Hugo Icazati comunicó que daba un paso al costado en la defensa de Ríos y allí agregó que con respecto a detalles del caso: "Hay cosas que me entere por televisión".

.

Durante una entrevista teléfonica con el programa , emitido por la histórica señal de televisión y ante la pregunta en referencia a su renuncia y el buen desempeño que realizaba, Icazati manifestó que: "Bueno, parecería que no, aparte me voy porque en forma inconsulta apareció el doctor Soto, que mientras yo estaba escribiendo para pedir medidas en la causa, a las once de la noche mirando la televisón me entero que estaba hablando el nuevo abogado".

"A lo cual evidentemente, para el aspecto de no entorpecer la labor de la defensa y el nuevo rumbo que la quisieran dar doy un paso al costado" dijo y agregó: "fue por decisión propia, por dignidad. Imagino que me tendría que haber llamado el colega y decir mire doctor voy a estar con usted. En que podría colaborar con usted, en que lo ayudo, esta es mi estrategia, cuál es la suya? o corrase doctor lo voy a reemplazar en el cargo y no enterarme por televisión. Hay una falta de etica".

.



Luego contó detalles de como él estaba manejando el caso: "Mi intención y mis lineamientos eran, hasta ayer a las once de la noche estabamos debatiendo para ver si es una víctima o un victimario, porsupuesto yo estoy convencido de que es una víctima".



"Los juicios y las causas se resuelven en la sede de Tribunales, no en los medios" y la opinión pública tampoco. Si usted ve cual es el signo de la Justicia, que es la dama de la balanza, tiene los ojos vendados presisamente para no dejarse influenciar por nada", manifestó más tarde.